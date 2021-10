Le baby bump de Jennifer Lawrence est entièrement exposé lors d’une récente sortie à New York

Jennifer Lawrence a été aperçue dehors, montrant son ventre rond alors qu’elle était à New York. La star de Hunger Games a été photographiée en train de déjeuner avec son ami Derek Blasberg à l’hôtel Mark, situé près de Central Park, rapporte People. Lawrence portait un boutonnage à fines rayures bleu, laissé déboutonné juste au-dessus de son ventre rond, et une jupe longue en lin blanc. Elle a complété le look avec un sac fourre-tout beige, des lunettes de soleil et une paire de chaussures plates.

Lawrence attend son premier enfant avec son mari Cooke Maroney, directeur de galerie d’art. Le couple a commencé à se fréquenter publiquement en 2018 et s’est fiancé l’année suivante. Ils ont marché dans l’allée le 19 octobre 2019, lors d’une cérémonie au Rhode Island. Une source proche de la famille a confirmé à People que Lawrence et son mari attendaient en septembre.

« Jen voulait fonder une famille depuis longtemps et a trouvé un partenaire idéal qu’elle aime, respecte et aime être avec elle », a déclaré la source au média. « Elle adore la vie de couple et ils ont une base solide pour un bébé. Elle est très heureuse et a hâte d’être maman. »

Lawrence a déjà parlé de sa relation avec Maroney en 2019, jaillissant de la façon dont elle est arrivée à la conclusion qu’il était le seul. « Je ne sais pas, j’ai commencé par les bases : ‘Comment je me sens ? Est-ce qu’il est gentil ? Est-il gentil ?' », a-t-elle déclaré. « C’est juste – c’est celui-là, je sais que ça a l’air vraiment stupide mais il est juste, il est – vous savez. C’est la personne la plus formidable que j’aie jamais rencontrée, donc je me sens très honoré de devenir un Maroney. »

La mère de l’actrice, Karen Lawrence, a déclaré à US Weekly qu’elle attendait avec impatience le nouvel ajout à leur famille. « Je ne pense pas qu’une grand-mère puisse en avoir trop », a-t-elle déclaré. Karen est déjà grand-mère de six enfants. « Mes petits-enfants m’envoient tous les jours des vidéos hystériquement drôles. … Je pense que nous avons tous besoin de rire pendant une période comme celle-ci. Nous avons tous tellement de raisons d’être inquiets, mais nous avons aussi tellement de raisons d’être reconnaissants et je Je suis toujours un grand croyant en essayant de comprendre les leçons de cela. »