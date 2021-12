Le bac à sable migre vers Ethereum Sidechain Polygon et lance un DAO en 2022

Polygone (MATIC)

Le jeu Sandbox migre vers Ethereum Sidechain Polygon et lance un DAO en 2022

AnTy30 décembre 2021

La plate-forme immobilière virtuelle, la Sandbox, prévoit de passer à Polygon, une solution de mise à l’échelle de couche 2 pour Ethereum, afin de mieux répondre à son public croissant. Polygon a suscité un intérêt croissant de la part des applications et des utilisateurs dont le prix est hors d’Ethereum en raison de ses frais élevés et de sa lenteur de traitement.

Le play-to-earn (P2E) basé sur Ethereum migre vers Polygon pour minimiser les frais de transaction et la congestion du réseau lors de l’interaction avec le jeu.

« Le métaverse doit être construit par les gens », a déclaré le co-fondateur et COO de The Sandbox Sébastien Borget dans une interview.

« Une fois qu’ils auront construit avec nos outils et qu’ils auront créé des expériences qui seront prêtes à être ouvertes au public – et nous sommes en direct sur la couche 2 pour publier des expériences sur leurs LAND – je pense que ce sera le moment idéal pour commencer . «

Une fois que le jeu aura effectué sa transition vers Polygon, le jeu pourra être lancé plus largement au public.

Le jeton MATIC de Polygon est l’un des plus performants en 2021, avec un rendement de 14 000 %.

Il est également prévu de lancer un DAO (organisation autonome décentralisée) en 2022 pour donner aux propriétaires de LAND le droit de voter sur les modifications à apporter au jeu. De plus, les NFT LAND seront publiés tout au long de l’année prochaine.

Le jeu Sandbox a été développé et publié par le studio de jeux Pixowl en mai 2012 et acquis par Animoca Brands en 2018. Dans ce monde virtuel, les joueurs peuvent créer, posséder et monétiser leurs expériences de jeu à l’aide des NFT et de son jeton utilitaire SAND.

Tout comme MATIC, la crypto-monnaie SAND à capitalisation boursière de 5,34 milliards de dollars est également en tête des gains et est en hausse de 15 700 % cette année.

Le monde virtuel Sandbox est également composé de LAND, qui sont des éléments numériques de l’immobilier, et les joueurs peuvent les acheter pour approfondir leurs expériences.

Des célébrités comme le rappeur Snoop Dogg et des marques comme Adidas, Atari et The Walking Dead ont toutes acquis LAND in The Sandbox. Cela a créé des « effets de réseau » pour inciter les autres à se joindre à nous.

L’équipe s’efforce également de permettre aux créateurs propriétaires de LAND de créer et de partager leurs expériences interactives.

Le mois dernier, la société a finalement ouvert sa période de test Alpha après des années de développement pour permettre aux gens de jouer dans son métaverse. Ceux qui ont acheté un Alpha Pass NFT pourraient accéder à un plus grand nombre de jeux et gagner des récompenses symboliques, contrairement à ceux sans pass qui ne peuvent essayer que quelques échantillons et cela aussi sans aucune récompense.

Borget a déclaré que la réaction au test Alpha initial, qui s’est terminé le 20 décembre, a été largement positive. Le jeu comptait des dizaines de milliers de joueurs pendant le test alpha, et le nombre de propriétaires de LAND uniques a dépassé les 17 000.

Le bac à sable prévoit désormais de lancer des périodes de test de jeu similaires tous les deux mois l’année prochaine.

Le bac à sable/USD SANDUSD

5.8217-$0.11-1.85 %

Volume 1,45 bVariation -0,11 $Ouvert5,8217 $En circulation 919,5 mCapacité boursière 5,35 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.