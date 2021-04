Le baccalauréat Colton Underwood se présente comme gay dans une interview à GMA et prévoit une émission de téléréalité Netflix

Colton Underwood, l’une des stars les plus mémorables, quoique problématiques, de la franchise Bachelor TV, est devenue gay.

Underwood, 29 ans, a fait cette annonce dans une interview avec Good Morning America diffusée mercredi. «Je me suis enfui de moi-même pendant longtemps. Je me déteste depuis longtemps. Et je suis gay », a déclaré Underwood à l’hôte Robin Roberts. «J’ai accepté cela plus tôt cette année et je l’ai traité, et la prochaine étape dans tout cela consiste en quelque sorte à informer les gens. Je suis toujours nerveux, mais oui, ça a été un voyage à coup sûr.

Underwood est apparu en tant que candidat dans la saison 14 de The Bachelorette en tant que l’un des prétendants de Becca Kufrin et a ensuite été choisi pour diriger la saison 23 de The Bachelor, qui a été diffusée en 2019. Son passage en tant que Bachelor a été difficile: une grande partie de la promotion Le matériel autour de sa saison et la conversation pendant celle-ci se sont concentrés sur la virginité d’Underwood, et sa saison s’est terminée avec le choix de poursuivre Cassie Randolph, qui a essayé de rompre avec lui et de quitter la série. (Même si vous n’êtes pas un fan de Bachelor, vous vous souvenez peut-être de la tristement célèbre scène de saut de clôture.) Le couple a fini par sortir ensemble, mais après leur séparation en 2020, Randolph a accusé Underwood de l’avoir traquée et a demandé une ordonnance restrictive. Elle a par la suite abandonné la demande.

Au cours de son entretien avec GMA, Underwood a reconnu que certains de ses comportements passés, y compris sa décision d’apparaître dans The Bachelor et ses actions pendant son séjour dans l’émission, avaient été discutables. «Je pense que j’aurais pu mieux gérer la situation», a-t-il déclaré. «J’aurais juste aimé ne pas avoir entraîné les gens dans mon propre pétrin pour savoir qui j’étais.»

Pour être sûr, être gay n’est pas une excuse pour la façon dont Underwood aurait traité Randolph, qui a dit qu’il lui avait envoyé des «SMS troublants» et placé un dispositif de suivi sur sa voiture. Et donc pour de nombreux fans de Bachelor, les excuses de la GMA semblaient vagues et sans enthousiasme.

Underwood n’a jamais répondu franchement aux allégations de Randolph, et GMA n’a pas saisi l’occasion pour demander des réponses. En effet, Underwood, The Bachelor et une grande partie des médias semblent prêts à passer à autre chose. «Il est ravi de commencer ce nouveau voyage et veut une table rase», a déclaré une source anonyme à E! Nouvelles.

Underwood a été élevé dans la religion catholique et est un chrétien fervent, ce qui, selon lui, a pesé lourdement sur ses efforts pour accepter sa sexualité, tout comme son identité de joueur de football. «Je me souviens littéralement d’avoir prié Dieu le matin où j’ai découvert que j’étais célibataire et je l’ai remercié de m’avoir rendu honnête», a-t-il dit à Roberts.

La franchise Bachelor n’a jamais été particulièrement nuancée pour aborder des problèmes sociaux et culturels complexes. Comme toutes les émissions de télé-réalité, il a une relation ténue avec la vie réelle.

La saison la plus récente de The Bachelor – la première à présenter un homme noir dans le rôle principal – a révélé ses nombreuses lacunes en matière de course. La franchise a également présenté une vision très étroite de la sexualité et de la romance, qui semble rarement considérer la communauté LGBTQ; il n’a jamais présenté qu’un seul couple de même sexe, dans sa série Bachelor in Paradise en 2019. Après l’interview GMA d’Underwood, les producteurs exécutifs de la franchise ont publié une déclaration disant qu’ils étaient «inspirés» par son «courage d’embrasser et de poursuivre son authentique soi.” Ils ont poursuivi: «En tant que fidèles au pouvoir de l’amour, nous célébrons le parcours de Colton dans la communauté LGBTQIA + à chaque étape du chemin.»

Un bref rappel sur Colton Underwood et Cassie Randolph

Underwood, qui a déjà fréquenté la gymnaste Aly Raisman, a fait ses débuts à la télé-réalité en 2018 lorsqu’il a été choisi pour The Bachelorette. Il a été dépeint par la série comme un ancien joueur de football garçon et sanglant (il a eu un bref passage dans la NFL) qui était attaché à sa religion et à des œuvres caritatives. Le plus gros point de l’intrigue lié à Colton de la saison était axé sur sa virginité, qu’il a révélée pendant l’émission, craignant que ce ne soit un «deal breaker».

Après avoir été coupé de The Bachelorette, Underwood est apparu dans l’édition d’été 2018 de Bachelor in Paradise, où il a brièvement courtisé un autre ancien candidat. Il a ensuite été choisi comme la star de The Bachelor. La franchise, jamais connue pour sa subtilité, a exalté sa virginité au point qu’elle était assez inconfortable et suprêmement exagérée. Comme Rebecca Jennings de The Goods l’a souligné à l’époque, le mot «vierge» a été mentionné quatre fois au cours des 40 premières secondes de l’une des bandes-annonces de la saison. Bien que la virginité ne soit pas un sujet nouveau pour The Bachelor, c’était assez nouveau pour un candidat masculin et cela n’a pas bouleversé les récits traditionnels. Comme Jennings l’a expliqué:

Il est difficile d’imaginer la série traitant la virginité d’une femme principale avec le même ton joyeux et joyeux – la bande-annonce frise la moquerie. Selon un sociologue, c’est parce que la virginité masculine, disséquée au niveau culturel, est souvent plus complexe. Les femmes vierges, par exemple, entrent dans la catégorie des «pures» et des «chastes», mais nous n’imposons pas nécessairement ces mêmes récits aux hommes.

La saison d’Underwood a peut-être commencé sur le thème de la virginité, mais elle n’est pas restée entièrement ainsi au fur et à mesure que la saison avançait. Pour ceux qui ne connaissent pas la franchise, la façon dont The Bachelor fonctionne habituellement est que chaque saison commence avec des dizaines de partenaires potentiels, puis au cours de la saison, la piscine est réduite à deux. Lors de la «cérémonie de la rose finale», le chef en choisit un; une proposition et un engagement suivent souvent (mais pas toujours). Généralement, les deux dernières femmes veulent être là. Mais ce n’était pas le cas évident avec la saison d’Underwood.

Quand il restait trois femmes, dont Randolph, elle a essayé de mettre fin aux choses avec Underwood et de sortir; Underwood a refusé d’accepter cette tournure des événements. L’émission a excité le drame, taquinant des images d’un Underwood émotionnel sautant par-dessus une clôture tout au long de la saison, et documentant sa poursuite de Randolph même après qu’elle a dit qu’elle n’était pas prête pour le type d’engagement qu’elle pensait vouloir et exprimé ses souhaits. quitter. Finalement, il l’a épuisée et ils ont mis fin à la série. Les actions d’Underwood et le récit de la série autour d’eux étaient assez imparfaits, comme Li Zhou de Vox l’a exposé à l’époque. Quand les femmes disent non, elles ont le droit de le dire. Il est irresponsable de romancer la poursuite.

Après la diffusion de la finale, Randolph a déclaré à People qu’Underwood «s’était battu pour moi» et m’avait «montré à quoi ressemble une relation saine». Le couple est resté ensemble pendant un moment, se séparant brièvement en 2019, puis se remettant ensemble. Elle s’est occupée de lui quand il a contracté Covid-19 au début de la pandémie avant qu’ils ne se séparent à nouveau en 2020. Et c’est à ce moment que leur situation est devenue plus désordonnée et même effrayante.

Randolph, qui aurait commencé à filmer une émission de téléréalité avec Underwood après la rupture, a déposé et a obtenu une ordonnance restrictive contre lui en septembre 2020. Elle a allégué qu’il lui avait envoyé des messages texte «troublants», était apparu chez elle et à et la maison de ses parents sans invitation, et a placé un dispositif de repérage sur son véhicule. Il lui a dit dans un message qu’elle était une «personne égoïste qui n’est pas prête à être aimée», puis dans un autre message, il s’est excusé et a dit qu’il était «perdu». En novembre 2020, Randolph a abandonné l’ordonnance d’interdiction et l’enquête policière connexe.

L’histoire de Colton sur sa sexualité en est une qui pourrait résonner avec de nombreuses personnes

Au cours de son entretien avec GMA avec Roberts, Underwood a parlé de ses difficultés à accepter sa sexualité, notamment à déchiffrer comment cela s’intègre dans ses croyances religieuses et son identité plus large en tant qu’athlète. Il a dit qu’il savait qu’il était «différent» depuis l’âge de 6 ans et a ensuite réalisé que pendant sa première année de lycée il était gay, mais il avait peur de l’accepter. «Gay a toujours été associé à une connotation de négativité», a-t-il déclaré.

Underwood a déclaré qu’il avait rencontré une gamme de réactions de la part de ses proches, mais beaucoup lui ont dit qu’ils auraient souhaité qu’il ait dit quelque chose plus tôt. «J’aurais aimé avoir un peu plus confiance en mes amis et ma famille», a-t-il déclaré. Il a également lié sa sexualité à sa virginité. «J’étais une vierge à part entière [before The Bachelor], et je ne pourrais jamais donner à personne une bonne réponse sur les raisons pour lesquelles j’étais vierge », a-t-il déclaré. «La vérité est que j’étais vierge célibataire parce que j’étais gay, et je ne savais pas comment gérer ça.

Dans un épisode de la saison d’Underwood, le comédien Billy Eichner a fait une blague sur la sexualité d’Underwood, plaisantant à un Underwood visiblement mal à l’aise qu’il pourrait être le premier célibataire gay. Et dans son livre de 2020, The First Time: Finding Myself and Looking for Love on Reality TV, Underwood a fait allusion à s’interroger sur le fait d’être gay alors qu’il hésitait à avoir des relations sexuelles avec sa petite amie du lycée.

«Parfois, je me demande si ma vie aurait été beaucoup plus facile si j’avais été gay. Peut-être que cela m’aurait aidé à mieux me connaître et plus tôt. Peut-être que je ne serais pas resté vierge », a-t-il écrit. «Peut-être que je n’aurais pas demandé” Qui suis-je? ” aussi souvent que je l’ai fait et j’ai souffert autant d’angoisse parce que je n’avais pas de réponse. L’identité était un si gros point d’interrogation avec moi. Oui, j’étais un joueur de football. Mais qu’étais-je d’autre? Y avait-il autre chose?

Underwood a dit à Roberts, qui est elle-même gay, qu’il se sent maintenant «plus proche de Dieu» et plus en paix et centré sur sa vie – un changement par rapport aux pensées suicidaires qu’il avait dans le passé. «Je n’ai toujours pas eu de lien émotionnel avec un homme, je ne me suis jamais permis de le faire», a-t-il déclaré. «Cela n’a jamais été dans mes cartes de me laisser aller.»

La décision d’Underwood de sortir dans une interview avec Roberts peut servir d’inspiration pour les personnes qui ont eu des batailles internes similaires avec leur sexualité, ou qui les ont aujourd’hui. L’Église catholique refuse toujours de bénir le mariage homosexuel et soutient que le sexe gay est «intrinsèquement désordonné». Le football reste un espace hyper-macho. Autant que de nombreux Américains voudraient croire que la société a évolué depuis l’époque où «gay» était un mauvais mot, une grande partie du pays ne l’a pas fait. Underwood a été choisi pour The Bachelor parce qu’il correspond à l’archétype d’un homme fort, masculin et religieux.

Underwood sortir comme gay n’excuse pas son passé problématique

Deux choses peuvent être vraies à propos de l’annonce d’Underwood: c’est une bonne chose qu’il se sente maintenant capable d’embrasser sa sexualité, et une grande partie de son comportement passé était mauvais. Aussi mauvais: Le baccalauréat a géré sa relation avec Randolph, sans parler, franchement, de la décision de GMA de passer largement au-dessus du sujet lors de l’interview d’Underwood.

Underwood a dit à Roberts qu’il était «désolé pour la façon dont les choses se sont terminées» avec Randolph, ajoutant qu’il avait «foiré» et «fait beaucoup de mauvais choix». Il a dit qu’il était amoureux d’elle, ce qui «ne faisait que rendre les choses plus difficiles et plus déroutantes» pour lui. «J’aurais aimé que ça ne se soit pas passé comme ça. J’aurais aimé avoir eu le courage de me réparer avant de briser quelqu’un d’autre », a-t-il déclaré.

Mais Roberts et GMA, qui ont qualifié l’interview de «profondément personnelle», n’ont pas fait pression sur Underwood pour qu’il aborde davantage le problème. Comme l’a souligné l’écrivain de télévision Michael Slezak sur Twitter, elle ne lui a pas posé de questions sur «avoir prétendument infligé des violences psychologiques» à Randolph, ni demandé d’autres explications sur son traitement de Randolph pendant le tournage de The Bachelor et après. Au lieu de cela, il s’est mis à présenter des excuses terne pour un problème grave et son comportement très toxique.

Underwood s’est excusé pour les téléspectateurs de Bachelor «trompeurs» et les autres membres de la distribution, ce qui est pâle en comparaison en termes de gravité par rapport à la façon dont il a traité Randolph; les gens induisent les autres en erreur sur leurs intentions sur les émissions de téléréalité tout le temps. Une question perpétuelle à chaque saison de The Bachelor tourne autour de qui est dans l’émission pour «les bonnes raisons» – à savoir, qui a mis sa vie en attente pour aller à la télévision dans l’espoir de trouver le véritable amour (par opposition à la gloire ou à la un autre avantage personnel). Le comportement misogyne de Underwood et The Bachelor envers Randolph en ignorant ses souhaits et ses désirs clairs est un problème. Il en va de même pour les actions d’Underwood maintenant qu’il a révélé qu’il faisait face à ses sentiments d’être gay.

Randolph n’a pas parlé publiquement en réponse à l’interview d’Underwood, et elle n’a jamais beaucoup parlé de leur relation ou de l’ordonnance d’interdiction. En effet, lorsque le couple a résolu la commande, c’est en grande partie la voix d’Underwood qui a été entendue. Dans une déclaration à People en novembre, Underwood a déclaré que le couple avait conclu un «accord privé» pour répondre à ses préoccupations et qu’il ne pensait pas que Randolph avait fait quelque chose de mal en déposant l’ordonnance de non-communication. Underwood a également ajouté un chapitre à son livre à ce sujet dans lequel il a dit qu’il «ne voulait pas accepter» qu’elle voulait mettre fin aux choses (encore une fois).

Underwood a clairement beaucoup à faire, et il a l’intention de continuer à le faire dans la sphère publique: il est en production pour une nouvelle émission de télé-réalité sur la vie d’homosexuel pour Netflix.