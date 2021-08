Le baccalauréat est un jeu, peut-être même un speedrun d’amour, de romance

The Bachelor est l’une des plus grandes franchises de télé-réalité au monde, et comme presque tout, il peut être joué.

La franchise Bachelor, qui se compose de plusieurs émissions de rencontres remontant à 2002, ne veut pas que vous pensiez à ses émissions de cette façon. Le fantasme est censé être que les gens risqueraient tout pour l’amour, et le traiter comme un jeu ruine l’idée. Pourtant, les concurrents – ou les joueurs, si vous voulez – finissent généralement par se raconter eux-mêmes. Souvent, un joueur glisse et se réfère à des progrès dans ses relations personnelles ou à être le choix final du baccalauréat ou de la bachelorette comme « gagnant ». Encore plus fréquemment, les concurrents diront qu’ils ont été «éliminés» plutôt que rompus. Et en cours de route, les joueurs élaborent généralement des stratégies en optimisant leur temps d’écran pour améliorer leur position dans le jeu, ou se faire bien comprendre par les fans qui peuvent les suivre en ligne. Mais ce n’est que le début.

Le podcast Game of Roses, hébergé par Chad Kultgen et Lizzy Pace (qui s’appellent respectivement BachelorClues et PaceCase), capture encore plus la gamification de l’émission de rencontres avec des ventilations hebdomadaires de l’émission et des candidats, parfois même après leur départ. l’écran. Le podcast propose des statistiques telles que les quotients de roses, qui attribuent des valeurs numériques à la position de chaque concurrent cette semaine au fur et à mesure qu’ils se poursuivent tout au long de la saison.

Bachelor Nation, quant à lui, qui comprend les joueurs et le fandom, organise religieusement des soirées de surveillance. Ils conçoivent des pools de paris pour prédire qui arrivera à la fin, et certains vont plus loin et jouent dans des ligues fantastiques Bachelor. Les fans soutiennent certains joueurs et analysent les tactiques de chacun, qu’ils s’en rendent compte ou non.

“C’est comme regarder un match de football”, a déclaré Kultgen à Kotaku. « J’allais chez mon ami le dimanche, nous buvions des bières et des grillades et regardions un tas de matchs de football. Et puis Lizzy et moi avons commencé à regarder The Fucking Bachelor les lundis soirs. Et je me dis, c’est exactement la même putain de chose. C’est juste un sport différent.

Il y a un niveau de passion accru lorsque l’on considère The Bachelor comme un jeu. Le lexique que les fans utilisent pour parler de l’émission rivalise avec les pages Wikia approfondies des jeux compliqués. Le fandom Game of Roses s’est retrouvé avec une tonne de termes différents pour les motifs répétés observés. Les dates, par exemple, suivent généralement des cadres spécifiques, mais nous aimons aussi parler de choses comme les sorties de limousine et les « hujus », des combinaisons de sauts et de câlins populaires dans la série. Anticiper tout cela rend chaque épisode plus excitant. Un jeu peut être analysé et décomposé. Et c’est exactement ce que font la plupart des gens en regardant la télé-réalité, même si cela semble frivole.

À savoir: le duo Game of Roses a également un livre à paraître en janvier prochain intitulé Comment gagner le baccalauréat qui approfondit le concept de gamification, avec des statistiques, une tenue de registre historique du baccalauréat pour les saisons et un glossaire. Depuis son lancement à la mi-2019, le podcast et sa façon de parler de la série se sont enracinés dans le fandom.

Il est facile de se laisser entraîner parce que presque toute l’humanité date. The Bachelor, et toutes ses itérations, y compris The Bachelorette et Bachelor in Paradise, n’est qu’un speedrun intense de rencontres. Les joueurs passent de la réunion à l’engagement en quelques semaines. Game of Roses prend ces “courses” et analyse les schémas des joueurs célibataires et les battements qu’ils frappent. Les joueurs augmentent leur «niveau d’amour», passant d’aimer quelqu’un, de tomber amoureux d’eux et finalement de trouver l’amour avec eux. IRL, nous ne différencions peut-être pas autant nos niveaux d’attraction, mais la plupart d’entre nous associent toujours l’affection à l’idée de progression lorsque nous parlons d’histoires personnelles. L’amour et la romance ont une variété de règles tacites que nous connaissons tous.

« Nous savons pour quoi nous nous sommes inscrits. »

Et comme The Bachelor a défini et perfectionné ses éléments de gameplay au fil des ans, comme le rythme pour donner des roses, les joueurs aussi. Le baccalauréat est entré dans ce que l’on peut décrire comme «l’ère professionnelle», comme l’appellent les fans de GOR. Initialement, la structure de l’émission des premières saisons a changé au fur et à mesure que les choses avançaient, les producteurs peaufinant les détails pour créer la meilleure télévision possible. Mais un moment de la 19e saison Bachelor a tout changé. Dans ce document, la candidate Hannah Ann Sluss parle avec Madison Prewett, un autre joueur. Prewett est contrarié par les « Suites fantastiques », la partie du jeu où le célibataire ou la célibataire a une date ininterrompue sans caméra avec les trois derniers concurrents. Sluss dit à Prewett: “Nous savons ce pour quoi nous nous sommes inscrits.”

“C’est, pour nous, ce que nous appelons le” protocole slussien “, qui consiste essentiellement à ce que tout joueur entrant comprenne la structure du jeu”, explique Kultgen. “Avec cette idée que nous savons ce pour quoi nous nous sommes inscrits, chaque joueur entrant sait maintenant qu’il s’agit d’un putain de jeu, ceux qui nous entourent et doivent être préparés pour cela.”

Si vous n’êtes pas l’un des chats de Connor, vous jouez mal au jeu. Capture d’écran : ABC / Kotaku

Et cette compréhension du méta-jeu plus large entourant The Bachelor ne se limite pas à s’attendre à des modifications louches des producteurs qui guident les intrigues. Cela ne se limite pas non plus à l’étrangeté de la prémisse elle-même, qui offre qu’il est possible, probablement même, de trouver votre conjoint en sortant avec 30 personnes à la fois. Le baccalauréat est devenu si stéréotypé au fil des ans que même les idées de date, les épisodes individuels et les actions de toutes les personnes impliquées peuvent être anticipés à l’avance. Voici un exemple. Game of Roses en définit certains comme la « date de violence forcée », dans laquelle les joueurs doivent s’affronter d’une manière physiquement exigeante, que ce soit la boxe, la lutte dans la boue ou une combinaison obscènement dangereuse de basket-ball et de rugby. Tout cela pour que le joueur puisse « prouver » son amour.

Vous pourriez penser que savoir ce qui va se passer ou comment rend le jeu global ennuyeux. Mais vous auriez tort. Maintenant que les joueurs « savent ce pour quoi ils se sont inscrits », comme le dit Sluss, ils peuvent se concentrer sur l’élaboration de meilleurs schémas et stratégies plutôt que de réagir aveuglément à ce qui leur est lancé. Il s’agit moins du choc inhérent à la nature grossière de certaines émissions de télé-réalité, en particulier lorsqu’il s’agit d’idées de rendez-vous horribles, que de la façon dont chaque joueur s’y comporte. Et plus les saisons répètent les mêmes archétypes, plus l’histoire est accumulée et plus une partie spécifique du spectacle devient chargée.

Les joueurs sont-ils arrogants et confiants ou timides et moins agressifs à ces dates ? Pourraient-ils jouer avec vos attentes d’une manière ou d’une autre ? Les joueurs peuvent montrer leur personnalité tout en étant moins affectés par le champ de mines psychologique de ce spectacle. En retour, nous pouvons nous voir davantage en eux, ce qui nous fait prendre davantage soin de nos joueurs préférés. Nous avons vu cela se dérouler lors de la dernière saison de The Bachelorette, où les deux favoris Blake Moynes et Greg Grippo ont montré des personnalités et des styles de jeu très différents. La chimie explosive de Moynes avec la principale Katie Thurston a contrasté avec la présence silencieuse et presque mopey de Grippo pendant la majeure partie de la saison. Le fait d’avoir des caractéristiques clairement définies amène également les fans à se rallier à l’un ou à l’autre en tombant dans le camp des « Blakes Bitches » ou des « Grippo’s Girls ».

Pace a souligné que les meilleurs joueurs, à la fois dans le jeu et dans l’espace des médias sociaux sans doute plus important, sont sympathiques et charmants. Les méchants peuvent faire de la bonne télévision pour les premiers épisodes, mais ils n’ont pas tendance à aller loin dans le jeu de l’amour.

Ce fardeau de la conscience de soi a persisté tout au long de la vie de la franchise. Alors que la plupart des téléspectateurs comprennent que la télé-réalité n’est pas réelle, il est toujours facile de se demander si les candidats y participent pour les «bonnes» raisons (amour!) Je doute que quiconque regarde The Bachelor et s’attende à quelque chose de vraiment authentique, mais la frontière entre les bouffonneries, la manipulation émotionnelle et la vérité est toujours floue.

« Le plus gros jeu auquel nous jouons tous », explique Kultgen, « est le jeu de la célébrité, le jeu de la célébrité. Nous existons maintenant dans ce monde où les médias sociaux sont tout ce qui compte, votre niveau de choses, tout ce qui compte », a déclaré Kultgen, reconnaissant que le fait d’être en licence renforce l’influence des participants en ligne. « C’est ainsi que vous allez générer un public. C’est ainsi que vous pourrez obtenir des emplois, vendre des produits, gagner de l’argent.

Ainsi, le métagame est né. Gagner une fois signifiait être le dernier debout et obtenir la bague ou se fiancer avant de probablement rompre peu de temps après la fin du spectacle. Aujourd’hui, ce n’est même pas le prix le plus désirable, pas quand il y a d’autres émissions sur lesquelles apparaître. Gagner signifie que vos quinze minutes de gloire se terminent en grande partie lors de la finale de la saison. Mais apparaître sur Bachelor in Paradise si vous ne devenez pas vous-même le prochain Bachelor ou Bachelorette, signifie que les fans peuvent continuer à s’enraciner pour que vous trouviez l’amour, ce qui est beaucoup plus avantageux.

Le Bachelor ne devrait probablement pas avoir autant de succès qu’il l’est. C’est assez archaïque sur le plan fondamental, et il fournit le même produit avec des visages différents année après année. Mais comme un fan de longue date de Call of Duty ou d’Assassin’s Creed, il est difficile de s’en sortir même si c’est le même jeu année après année avec un skin différent.