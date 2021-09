Le baccalauréat Juan Pablo Galavis retrouve l’ex Nikki Ferrell

De la mauvaise rupture de Bachelor aux ex sympathiques !

On dirait l’ancien couple Bachelor Nation Juan Pablo Galavis et Nikki Ferrell ont officiellement mis le passé derrière eux et sont passés de leur séparation très publique en 2014. Le duo, qui s’est rencontré lors de la saison 18 de The Bachelor et est reparti avec un engagement, a récemment surpris les fans avec de douces retrouvailles.

Sept ans après avoir rompu, les ex semblaient être en bien meilleurs termes après avoir passé du temps ensemble à Kansas City, Missouri. Le 17 janvier, Juan Pablo a partagé une photo de lui-même et de Nikki souriant d’une oreille à l’autre alors qu’ils attrapaient une glace.

“Super 7 ans de rattrapage @nikki_ferrell”, l’ancien responsable de Bachelor a sous-titré son message.

Les adeptes de l’ancien joueur de football n’en croyaient pas leurs yeux, avec un utilisateur commentant: “Les fans de célibataires OG sont quakinggggggggg.”

“Cela me rend heureux ! Je les ai aimés en couple ! C’est bien de voir qu’ils sont amis !” une autre personne a écrit, avec quelqu’un d’autre ajoutant: “Eh bien, c’est charmant et inattendu. Passez un bon moment à rattraper!”