Le baccalauréat Matt James et Rachael Kirkconnell se sont séparés après le scandale du racisme

C’est fini pour Matt James et Rachael Kirkconnell. Le Bachelor de la saison 25 révélé lors de la Après la rose finale spécial le lundi 15 mars, qu’ils ont appelé à l’arrêt après la fin de la production en novembre 2020.

«Avant que Rachael ne parle de quoi que ce soit ou que Chris Harrison parle de quoi que ce soit, j’essaie d’être là pour elle, et je les ai rejetées comme des rumeurs, parce que c’est ce qu’elles étaient pour moi. Vous entendez des choses qui vous déchirent le cœur… et vous priez simplement qu’elles ne soient pas vraies. Et puis, quand vous découvrez qu’ils le sont, cela vous fait tout remettre en question », a déclaré Matt, 29 ans, à l’animateur. Emmanuel Acho.

Les fans ont regardé Matt, le premier célibataire noir, choisir Rachael au deuxième rang Michelle Young lors de la finale de deux heures de lundi. Leur décision de se séparer est intervenue après que la native de Géorgie ait été critiquée pour ses actions passées d’insensibilité raciale, notamment sa participation à une fête sur le thème du «Vieux Sud» lors d’une planation en 2018.

« N’étaient pas [together]», A poursuivi Matt. «C’est déchirant. Si vous ne comprenez pas que quelque chose comme ça pose problème en 2018, il y a beaucoup de moi que vous ne comprendrez pas. C’est aussi simple que ça. … Vous savez ce qu’il y a longtemps? Plantations. »

Rachael s’est d’abord excusée pour ses actions le mois dernier après Chris Harrison l’a défendue lors d’une interview controversée avec Rachel Lindsay sur Supplémentaire. (L’hôte, qui s’est également excusé, s’est par la suite retiré de la franchise pour permettre à Acho de diriger Après la rose finale au milieu du scandale.)

«Bien qu’il y ait eu des rumeurs qui circulent, il y a également eu des vérités qui se sont révélées que je dois aborder. Je vous entends, et je suis ici pour dire que j’avais tort », a-t-elle écrit le 11 février via Instagram. «À un moment donné, je n’ai pas reconnu à quel point mes actions étaient offensantes et racistes, mais cela ne les excuse pas. Mon âge ou quand c’est arrivé n’excuse rien. Ils ne sont en aucun cas acceptables ou OK. J’étais ignorant, mais mon ignorance était raciste.

Matt, pour sa part, a rompu son silence le 22 février, notant que les «dernières semaines» avaient été «parmi les plus difficiles» de sa vie.

«Il est important que je prenne le temps d’aborder les informations troublantes qui ont été révélées depuis la fin du tournage, y compris les photos incroyablement décevantes de Rachael Kirkconnell et l’interview entre Rachel Lindsay et Chris Harrison», a écrit l’ancien élève de Wake Forest via Instagram. . «Cela a été dévastateur et déchirant de le dire sans ambages. L’incapacité de Chris à recevoir et à comprendre le travail émotionnel que mon amie Rachel Lindsay entreprenait en expliquant gracieusement et patiemment l’histoire raciste d’Antebellum South, une histoire douloureuse que chaque Américain devrait comprendre intimement, était troublant et douloureux à regarder.

Avant leur séparation, Matt a jailli Nous hebdomadaire à propos de Rachael, qui était le premier concurrent dont il a dit qu’il tombait amoureux de l’émission.

«La première nuit, ce qu’elle a choisi d’utiliser son temps avec moi pour parler était très intentionnel. Et ce n’était pas quelque chose qui n’allait pas faire progresser notre relation », a-t-il déclaré sur NousPodcast «Ici pour les bonnes raisons» en février. «Et puis quand j’ai vu le premier rendez-vous de groupe, et je fais référence à toutes ces instances qui ne sont pas en tête-à-tête, parce que c’était ainsi que notre relation était vécue, vous savez, je n’avais pas eu ça en tête-à-tête avec elle encore. Et quand j’ai eu cette journée à passer avec elle et à vraiment mieux la connaître, cela a simplement affirmé tout ce que j’avais déjà ressenti.

