Le baccalauréat Vanessa Grimaldi épouse Joshua Wolfe

Vanessa a joué dans la saison 21 de The Bachelor, qui a été diffusée en 2017 et s’est terminée avec le fiancé du candidat canadien. Nick Viall. Mais plus tard cette année-là, les stars de la télé-réalité ont annoncé leur séparation.

“Nous avons tout donné à cette relation et nous sommes attristés de ne pas avoir obtenu la fin de conte de fées que nous espérions”, ont déclaré Nick et Vanessa dans un communiqué à l’époque. “Nous continuerons d’être là l’un pour l’autre quoi qu’il arrive. Cela n’a pas été une décision facile, cependant, alors que nous nous séparons, nous le faisons avec beaucoup d’amour et d’admiration l’un pour l’autre.”

Bien que la rupture n’ait pas été facile, les ex ont depuis trouvé une bonne place. Nick a félicité Vanessa pour ses fiançailles l’année dernière, et elle l’a rejoint dans sa série Patreon, Nick V Talks Trash TV: A Bachelor and His Exes Tell All pour discuter de la fin de leur romance.

“Nous n’avons tout simplement pas été en mesure de nous correspondre ou de nous rencontrer à mi-chemin”, a déclaré Vanessa à l’époque, “bien que nous pensions que nous l’étions.”