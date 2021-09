Le bagarreur en difficulté Paprium arrive sur des “plates-formes modernes” via une campagne de financement participatif

Image : pastèque

Les Paprium saga continue d’être l’une des histoires les plus captivantes du monde du jeu rétro. Développé par WaterMelon Games – la même équipe derrière le sympathique RPG Wii U Jetée solaire – le combattant à défilement horizontal Paprium a été conçu pour pousser le Mega Drive à sa limite, et de nombreuses personnes ont promis leur argent en 2017 dans l’espoir d’obtenir une copie physique (y compris nous).

Cependant, la sortie du jeu a été fortement retardée et, au moment de la rédaction, nous attendons toujours la livraison de notre copie – bien que certaines soient maintenant dans la nature et que des copies soient proposées sur eBay à des prix complètement fous.

Nous venons de recevoir un e-mail de WaterMelon qui décrit la situation actuelle, et la lecture est plutôt décevante. Fondamentalement, les livraisons de la version Mega Drive du jeu sont maintenant suspendues car WaterMelon a des problèmes pour obtenir l’argent qui lui est versé par ceux qui ont pré-commandé via PayPal. Cependant, la société tient à souligner qu’elle “n’abandonnera pas” ses clients et que des copies physiques seront expédiées “éventuellement”. Étant donné que certains attendent depuis 2017, ce n’est pas la plus encourageante des nouvelles.

L’autre point intéressant à noter est que Paprium va être porté sur des “plateformes modernes” et une campagne de financement participatif sera mise en place pour soutenir cela. Nous imaginons que cela inclura le Switch.

Voici la déclaration qui a été envoyée par e-mail :

Malheureusement, nous ne pouvons pas reprendre les expéditions. PAYPAL joue l’idiot en ne nous payant qu’une fraction de ce que vous aviez payé à l’origine. Premièrement, nous ne vous abandonnerons pas. Tous ceux qui attendent encore leurs jeux les recevront éventuellement. Deuxièmement, nous n’accepterons plus de prêts pour livrer et nous sommes dans l’impossibilité de rétablir les services de commerce électronique.

C’est navrant pour nous, mais nous n’avons pas d’autre choix que de retourner notre gilet à 180 ° et d’embrasser le doigt. Nous portons PAPRIUM sur des plateformes plus modernes et nous allons procéder à une campagne de financement participatif dans les prochains jours. Pour dissiper tout doute, nous veillerons à ce que les personnes en attente de leurs copies soient servies en premier et être certains que rien ne peut battre le matériel SEGA original, beaucoup de surprises à révéler !

Tous nos autres produits qui devaient être annoncés en avril 2020 sont reportés jusqu’à nouvel ordre. Toutes les difficultés ne s’appliquent pas au ???? projet, qui tient toujours ses promesses grâce aux quelques particuliers qui ont osé contourner l’emprise des GAFAM !

Veuillez noter que certains liens externes sur cette page sont des liens d’affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente. Veuillez lire notre divulgation FTC pour plus d’informations.