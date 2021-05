Le bailleur SMBC commande 14 jets 737 MAX supplémentaires à Boeing

Un avion Boeing 737-800 de Ryanair s’approche de l’aéroport Paris-Beauvais de Tille, dans le nord de la France

La société de location d’avions SMBC Aviation Capital a accepté d’acheter 14 Boeing 737 MAX supplémentaires avec une configuration de transporteur à bas prix, les livraisons devant commencer plus tard cette année, a-t-il annoncé mardi.

La société, un client majeur de Boeing, avait auparavant divulgué des commandes fermes de 89 jets MAX et un engagement envers une flotte de 133.

Mais l’année dernière, lors de l’échouement du MAX et au plus fort de la pandémie COVID-19, il a reporté la livraison de 68 de ces jets de quatre ans jusqu’en 2025-2027 et a indiqué qu’il n’avait pas exclu les annulations.

«Nous sommes heureux d’avoir conclu un accord avec Boeing pour l’achat de 14 avions 737 MAX configurés par un transporteur à bas prix, un avion pour lequel nous constatons une demande accrue des clients suite à son retour en service réussi», a déclaré le PDG Peter Barrett déclaration.

Les sociétés de location d’avions, qui contrôlent plus de 40% de la flotte mondiale, sont parmi les plus gros clients de MAX.

Des sources de l’industrie ont déclaré à . la semaine dernière que Boeing avait élaboré des plans préliminaires pour augmenter la production du 737 MAX à 42 jets par mois à l’automne 2022 à partir de chiffres uniques, alors qu’il se préparait à une reprise après les crises de sécurité et de COVID-19 qui se chevauchent.

La production a été interrompue en 2019 après que le modèle le plus vendu de Boeing a été mis au sol à la suite d’accidents mortels. Il a repris en mai dernier à une fraction de son rythme initial alors que Boeing naviguait dans les approbations réglementaires et dans une chaîne d’approvisionnement fragile.

SMBC Aviation Capital appartient à un consortium comprenant les sociétés japonaises Sumitomo Corp (8053.T) et Sumitomo Mitsui Financial Group (8316.T).