Le bain de sang de l’UFC s’est terminé lorsque Conor McGregor a éliminé Chad Mendes sur un octogone éclaboussé de sang à cause de la guerre de Robbie Lawler avec Rory MacDonald

Les fans de l’UFC ont été testés pour des combats de titre vraiment mémorables au fil des ans, mais aucun n’égale l’excitation et le drame du match revanche de Robbie Lawler avec Rory MacDonald.

“Ruthless” revient à l’action pour la première fois depuis août 2020 lorsqu’il affronte Nick Diaz ce samedi dans un match revanche de leur bataille de 2004.

MacDonald et Lawler ont produit l’une des plus grandes batailles de l’histoire de l’UFC à l’UFC 189

Dans les années qui ont suivi, Lawler s’est imposé comme l’un des combattants les plus dangereux de la planète avec son menton incroyable, ses frappes explosives et son cardio insensé.

En 2014, il était devenu l’un des principaux concurrents de la division des poids welters après une victoire du combat de la nuit contre Matt Brown et avait remporté un match revanche avec Johnny Hendricks à l’UFC 181.

Bien qu’il s’agisse d’une décision partagée, Lawler est sorti victorieux et a dûment organisé un match revanche avec MacDonald à l’UFC 189 qui cimenterait l’héritage des deux hommes après leur guerre aller-retour.

Lawler avait ressuscité ses propres ambitions pour le titre lors de leur premier combat en 2013 en mettant fin à la séquence de cinq victoires consécutives de MacDonald avec une victoire par décision partagée.

Lawler n’a sans doute jamais été le même depuis cette nuit à Las Vegas

Maintenant, 18 mois après leur premier combat, la paire était prête à concourir à nouveau avec l’or UFC en jeu au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Si MacDonald avait été un favori avant le premier combat, les chances étaient encore plus inclinées vers le Canadien et beaucoup y ont vu le début d’une nouvelle ère.

S’entraînant aux côtés du légendaire Georges St-Pierre au TriStar Gym sous la direction de Firas Zahabi, ‘Red King’ était considéré comme le parfait combattant MMA – un hybride de toutes les différentes disciplines.

Arborant une coupe de cheveux mohawk, MacDonald est entré dans un état de fluidité qui signifiait qu’il parsemait le champion de jabs, de lignes droites, de teeps et de coups de tête presque à volonté.

MacDonald semblait au bord de l’épuisement et du désespoir alors qu’il entrait dans le cinquième tour

Peut-être le regard le plus emblématique de l’histoire du MMA

Lawler célèbre avec Joe Rogan avec une lèvre mal fendue, mais la ceinture UFC autour de sa taille

À la fin du troisième tour, Lawler chancelant et blessé est revenu dans son coin après avoir été rattrapé par un barrage de tirs car il savait qu’il était sur les cartes et qu’il risquait de laisser son titre lui échapper.

Une rafale dans le quatrième signifiait qu’il avait repris son élan et qu’il semblait revigoré après avoir été apparemment retiré du combat. Cela a conduit à l’un des regards fixes les plus emblématiques de l’histoire du MMA alors que les deux hommes se regardaient dans les yeux en sachant que cela se réduirait au tour final.

La vue d’un MacDonald ensanglanté et aux yeux larmoyants se rendant au combat pour une finale raconte l’histoire obsédante des sacrifices nécessaires pour même être sur le point de devenir champion de l’UFC.

Avec le danger que les deux hommes glissent sur le sang l’un de l’autre, encore plus de bordeaux ont été éclaboussés à travers l’Octogone alors que Lawler froissait le nez de son adversaire par pure puissance et persévérance pour mettre fin au combat alors que l’arbitre Joh McCarthy regardait avec un maximum de crainte et de dégoût.

Sinead O’Connor a chanté Conor McGregor dans l’Octogone pour son combat avec Chad Mendes

Immédiatement après, Dana White a salué le combat comme l’un des plus grands de l’UFC, alors que les efforts que les deux hommes avaient parcourus pour gagner sont devenus clairs.

“Si vous regardez Rory MacDonald, son nez s’est cassé au premier tour”, a déclaré White lors de la conférence de presse d’après-combat. «Il ne pouvait pas respirer, ne pouvait pas voir, a continué à se battre, et cela ressemble à une clinique à sens unique.

«Ensuite, il blesse Robbie Lawler, puis il enchaîne avec environ 10 coups de tête et ne termine pas Lawler. Lawler s’accroche et s’en sort.

« La lèvre de Robbie Lawler, si vous aviez pu être dans l’Octogone et voir cette lèvre, il parlerait et cette partie de la lèvre bougerait et l’autre pas. [MacDonald’s] le nez était cassé.

La toile a été peinte bordeaux avec le sang de Lawler et MacDonald

« Ils lui ont demandé, quand Rory est sorti, ils ont dit : ‘en quelle année sommes-nous ?’ Il ne savait pas en quelle année on était. C’était d’abord une guerre. Et une démonstration complète de menton, de cœur, de courage, de détermination acharnée et de volonté de gagner des deux gars. Quand vous parlez (des meilleurs) combats de tous les temps, c’est de cela que je parle.

Le combat a été suivi par le combat intérimaire pour le titre poids plume de Conor McGregor avec Chad Mendes, une tâche difficile même pour l’irrépressible Irlandais.

Bouyé par les tons doux de Sinead O’Connor, McGregor a réussi à garder son équilibre au milieu des taches de sang sur la toile pour assommer Mendes et remporter son tout premier titre UFC.

Pourtant, malgré les histoires et les célébrations, la nuit appartenait à Lawler et MacDonald pour leur bataille épique des poids mi-moyens qui a laissé une empreinte indélébile sur la carrière et la vie des deux hommes.