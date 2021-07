Le baiser insatisfait ⋆ 10z viral

Plus on pense à l’annulation de Good Witch, moins on aime l’idée.

Nous devons voir tant d’histoires à leur fin, et notre clip exclusif de Good Witch Saison 7 Episode 9 en présente une.

Si vous regardez Good Witch en ligne, vous savez que Stéphanie et Adam se sont séparés à la fin de la saison 6 de Good Witch.

C’était un développement choquant après qu’ils aient passé tant de temps à planifier un avenir pour eux-mêmes.

Mais avec le désir d’Adam de partir en mission et la crainte de Stéphanie que la distance les sépare, qu’ils le veuillent ou non, leur séparation était inévitable.

Good Witch Saison 7 Episode 1 a retrouvé Adam à Middleton, mais son séjour à l’étranger comprenait un lien étroit avec un compagnon de voyage.

Stéphanie était écrasée.

Au moment où il s’est rendu compte que Stéphanie était la femme qu’il lui fallait, elle avait décidé qu’elle avait besoin du même temps pour se retrouver avant de s’engager dans une autre relation, même avec Adam, qu’elle aimait toujours.

Mais avancez rapidement dans la saison, et vous voyez qu’ils se sont entourés malgré tout.

Leur étroite amitié semble raviver leur étincelle.

Dans Good Witch Saison 7 Episode 8, leur tendresse a presque gagné alors qu’ils se penchaient pour un baiser, pour ensuite s’éloigner.

Les voici maintenant, à nouveau ensemble alors qu’ils aident leurs chères amies Cassie, Abigail et Joy à rechercher l’amulette qui offre une solution à la malédiction de la lune au halo rouge et menace leur vie et leur magie comme rien d’autre expérimenté.

Être à nouveau réunis semble être le moment idéal pour explorer ce qui n’était pas parce que, tout comme le reste d’entre nous, Adam et Stéphanie se sont demandé pourquoi ils n’avaient pas terminé ce baiser.

Cette scène exclusive de “The Search” suggère que nous pourrions obtenir une réponse à cette question.

Mais si nous n’obtenons pas de réponse, alors il est possible que nous ne sachions jamais ce qui pourrait se passer entre eux.

C’est un peu inacceptable, alors nous espérons que cette scène se répandra avec des réponses.

Découvrez notre clip maintenant et assurez-vous de revenir dimanche pour une critique complète de l’épisode après sa diffusion!

Modifier Supprimer

Carissa Pavlica est rédacteur en chef et rédacteur et critique pour TV Fanatic. Elle est membre de la Critic’s Choice Association, aime guider des écrivains, converser avec des chats et discuter avec passion des nuances de la télévision et du cinéma avec quiconque veut bien l’écouter. Suivez-la sur Twitter et envoyez-lui un e-mail ici à TV Fanatic.