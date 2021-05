le Balmaseda reçoit l’Ariznabarra dans son fief

07/05/2021 à 17:02 CEST

le Ariznabarra voyager ce samedi pour Terrain de football La Baluga se mesurer avec Balmaseda dans son cinquième match de la deuxième phase de la troisième division, qui débutera à 17h00.

le Balmaseda atteint le cinquième jour avec l’intention de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Lagun Onak lors du match précédent par un résultat de 2-1. De plus, les locaux ont remporté l’un des trois matchs disputés à ce jour, avec une séquence de 25 buts en faveur et 30 contre.

Concernant les visiteurs, le Ariznabarra a réussi à vaincre le Somorrostro 4-2 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Viana Oui Xabier, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de Balmaseda. À ce jour, sur les quatre matchs que l’équipe a disputés dans la deuxième phase de la troisième division, elle a remporté l’un d’entre eux et a un solde de 18 buts marqués contre 34 buts reçus.

En ce qui concerne les résultats en tant que local, le Balmaseda il a su défendre son but lors de son seul match à domicile de la deuxième phase de la troisième division. Dans le rôle de visiteur, le Ariznabarra Il a perdu à une occasion dans ses deux matchs joués, qui sont des chiffres qui ne montrent pas un équilibre excessivement optimiste pour le match qui le mesurera avec le Balmaseda.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements au domicile du Balmaseda et les résultats sont une victoire pour l’équipe locale. La dernière fois qu’ils ont joué au Balmaseda et le Ariznabarra dans cette compétition c’était en janvier 2020 et le match s’est terminé par un 2-1 en faveur de Ariznabarra.

En ce qui concerne la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de la deuxième phase de la troisième division, on peut voir que les locaux sont en tête avec un avantage de deux points par rapport à la Balmaseda. L’équipe de Pablo Palacio Il arrive au match en septième position et avec 22 points avant le match. De leur côté, les visiteurs sont en neuvième position avec 20 points.