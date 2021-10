Le banc de la division de la Haute Cour de Bombay reporte l’audience sur l’affaire Zee-Invesco au 29 novembre

La pétition a été entendue vendredi devant le banc de division de SJ Kathawalla et Milind Jadhav.

Vendredi, une chambre de division de la Haute Cour de Bombay a reporté l’audience d’une plainte déposée par Invesco Developing Markets Fund, contestant une ordonnance d’injonction du tribunal, au 29 novembre.

Jeudi, le plus grand investisseur de Zee Entertainment Enterprises (ZEEL), Invesco, a déposé une plainte ordinaire contestant une ordonnance d’injonction de la Haute Cour de Bombay qui empêchait la société de convoquer une assemblée générale extraordinaire (AGE). La pétition a été entendue vendredi devant le banc de division de SJ Kathawalla et Milind Jadhav.

Mardi, un tribunal à juge unique de la Haute Cour de Bombay avait accordé une injonction en faveur de ZEEL, observant qu’ordonner à ZEEL de convoquer une EGM serait potentiellement non conforme et qu’il y avait des défauts fondamentaux dans la construction d’Invesco.

Le tribunal a entendu un plaidoyer déposé par ZEEL le 2 octobre lui demandant de déclarer la réquisition EGM d’Invesco comme « illégale ». Plus tard mercredi, l’avocat d’Invesco, Janak Dwarkadas, avait informé la formation du Tribunal national du droit des sociétés (NCLT) de Mumbai que l’investisseur pourrait faire appel de l’ordonnance.

Le 11 septembre, Invesco avait émis une lettre de réquisition demandant au conseil d’administration de ZEEL de tenir une AGE pour évincer certains administrateurs, dont le directeur général et directeur général de ZEEL, Punit Goenka. Invesco, qui détient avec sa filiale OFI Global China Fund une participation de 17,88 % dans ZEEL, avait également demandé l’intégration de six de ses candidats au conseil d’administration de ZEEL.

