Le banc de l’Angleterre a été impliqué dans plus d’un SIÈCLE de buts la saison dernière avec Jack Grealish, Phil Foden, Jadon Sancho et co. prêt à bondir contre le Danemark à l’Euro 2020 si nécessaire

in

L’Angleterre pourrait probablement aligner deux XI totalement différents de son équipe pour l’Euro 2020 et donner un match à n’importe qui au tournoi.

Avec autant de force en profondeur, en particulier en haut, cela signifie également que des joueurs remarquablement doués devront se contenter du banc lorsque les Trois Lions affronteront le Danemark en demi-finale ce soir.

.

Ces gars-là ne peuvent même pas entrer dans l’équipe, telle est la qualité de l’Angleterre

talkSPORT comprend que Bukayo Saka reviendra sur le côté à la place de Jadon Sancho, qui prendra place aux côtés de Jack Grealish, Phil Foden et Marcus Rashford sur la touche à Wembley.

Dominic Calvert-Lewin pourrait même ne pas faire partie de l’équipe malgré 19 buts pour Everton la saison dernière.

Gareth Southgate a capturé la foi d’une nation avec ses choix audacieux, mais corrects jusqu’à présent – ​​et vous n’entendrez personne remettre en question l’équipe qui commence ce soir.

.

Sancho, Rashford et Calvert-Lewin n’ont entamé qu’un seul match à l’Euro entre eux

Cependant, jusqu’à présent, les Three Lions ont fait face à peu d’adversité dans le tournoi, concédant un total de zéro but, n’ayant subi aucun carton rouge et ayant à peine à faire face à des blessures.

Cela signifie que Southgate n’a même pas encore utilisé sa plus grande arme : le banc de l’Angleterre.

Le manager des Three Lions ne pouvait pas se tourner vers un groupe de stars offensives plus utile si la nation a besoin d’un but, il suffit de regarder les statistiques…

Banc de l’Angleterre : buts (2020/21)

Marcus Rashford = 20

Dominique Calvert-Lewin = 19

Jadon Sancho = 16

Phil Foden = 14

Jack Grealish = 7

Total = 76

Banc de l’Angleterre : passes décisives (2020/21)

Jadon Sancho = 15

Marcus Rashford = 10

Jack Grealish = 10

Phil Foden = 7

Dominique Calvert-Lewin = 0

Total = 42

Oui, c’est plus d’un siècle de contributions de buts entre eux la saison dernière.

Donc, si cela prend soudainement la forme d’une poire à Wembley ce soir, ne vous inquiétez pas.

Il est sûr de dire qu’il existe un plan B.

Spécial pari Angleterre vs Danemark