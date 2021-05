Le banc de Tyson au youtuber Jake Paul

Ce sont des temps de changement dans le sport et dans la manière d’atteindre les fans. Maintenant, probablement le nombre de reproductions dans une vidéo, de visites sur une certaine page l’emporte probablement sur les records et les médailles. Et l’un de ceux qui comprennent ce qu’est le jeu est Mike Tyson. L’ancien champion du monde des poids lourds a mis le rôle des stars de You Tube dans les émissions de boxe et autres disciplines.

Jake Paul vient d’assommer Ben Askren, ancien UFC.

En fait, Tyson a invité son émission de podcast enregistrée, Hotboxin, à Jake paul, un youtubeur célèbre qui vient de monter sur le ring et a assommé l’ancien UFC Ben Askren. “Est-ce un peu ridicule? Oui, mais est-ce bon pour la boxe? Bien sûr. La boxe a besoin de merde comme ça. C’était un sport mourant. L’UFC nous a donné des coups de pied dans le cul. La boxe fait son grand retour grâce aux boxeurs YouTube », a analysé le boxeur médiatique et acteur hollywoodien.

“Jake Paul est venu à mon émission parce qu’il a 75 millions de téléspectateurs. Peu de champions ont eu cette merde, donc c’est bon pour la boxe”, a ajouté Tyson, qui pense qu’il est temps pour le youtubeur, après ses trois KO consécutifs. UFC, montez sur le ring pour affronter un boxeur. Bien que Jake cherche un autre objectif: combattre Connor McGregor.

Le frère de Jake a déjà un rendez-vous pour se battre avec Mayweather

Jake n’est pas le seul de la famille à avoir des millions de followers sur ses réseaux sociaux. Son frère aîné, Logan, est également très actif et l’un des YouTubers les plus connus aux États-Unis et dans le monde. En fait, comme Jake, il montera sur un ring pour affronter l’une des grandes stars de l’histoire de la boxe: Floyd Mayweather.

Logan a eu son premier combat contre le britannique KSI, un autre youtubeur du moment. C’était en 2018 et a généré une somme de près de 1 300 000 $. Par conséquent, ils se sont de nouveau rencontrés peu de temps après à Los Angeles. Maintenant, tous les yeux sont rivés sur le 6 juin de cette année, lorsque Mayweather, qui ne s’est pas battu depuis la défaite de Connor McGregor (star du MMA) en 2017, dans un événement qui restera dans l’histoire.

“Logan Paul et moi allons nous battre au Hard Rock Stadium. Mayweather Promotions, Fanmio et Showtime se réuniront pour vous apporter un événement épique”, a écrit Floyd sur son compte Instagram pour annoncer le combat.

