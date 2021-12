Le Bangladesh arrête le propriétaire d’un ferry après un incendie qui a fait 41 morts

Le gouvernement a constitué un comité de sept membres composé de fonctionnaires et d’experts en incendie pour soumettre un rapport sur l’incident, qui doit être rendu dans deux jours.

Le bataillon d’élite anti-criminalité du Bangladesh (RAB) a arrêté lundi le propriétaire d’un ferry surpeuplé qui a pris feu et tué au moins 41 personnes la semaine dernière, alors que les enquêteurs ont découvert que l’incendie avait été causé par le moteur défectueux du navire.

« Nous avons arrêté l’un des propriétaires du bateau (ferry), Mohammad Jalal Sheikh de la région de Keraniganj à Dhaka où il se cachait », a déclaré un porte-parole du RAB après qu’un tribunal a ordonné l’arrestation de huit personnes, dont les propriétaires du navire MV Obhijaan. 10, son maître l’équipage.

La Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA), auparavant, avait déposé une plainte contre les accusés.

Le gouvernement a constitué un comité de sept membres composé de fonctionnaires et d’experts en incendie pour soumettre un rapport sur l’incident, qui doit être rendu dans deux jours.

L’incendie s’est déclaré sur le ferry vendredi la semaine dernière, alors qu’il se dirigeait vers le sud de Barguna depuis Dhaka, transportant près de 800 passagers. Alors que la plupart des victimes étaient piégées à l’intérieur, beaucoup se sont noyées en sautant au milieu de la rivière Sugandha dans le district de Jhalakathi.

Cet accident était le dernier d’un certain nombre d’incidents similaires au Bangladesh, un petit pays sillonné par un réseau de plus de 200 rivières. Les cours d’eau couvrent près de 7 % de la superficie totale du pays.

Un hors-bord surchargé, prétendument conduit par un mineur inexpérimenté, a chaviré au Bangladesh après une collision avec un navire chargé de sable en mai de cette année, tuant au moins 26 personnes.

En juin de l’année dernière, un ferry transportant plus de 100 passagers a chaviré dans la rivière Buriganga au Bangladesh après avoir été heurté par derrière par un autre ferry, tuant au moins 32 personnes.

En février 2015, au moins 78 personnes sont mortes lorsqu’un navire surpeuplé est entré en collision avec un cargo.

