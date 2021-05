Le Bangladesh va recevoir un serveur dédié Garena Free Fire

Enfin, débarrassez-vous du ping élevé ennuyeux et profitez d’un contenu plus localisé.

Le Bangladesh est depuis très longtemps un bon marché pour le titre populaire de Garena, Free Fire. Enfin, les joueurs du Bangladesh seront heureux d’apprendre que Garena a décidé de publier un serveur Free Fire dédié pour le pays. Avec l’introduction du nouveau serveur, Garena récompense également les joueurs avec des récompenses exclusives dans le jeu pour leur pré-inscription.

Le serveur sortira le 8 juin et Garena a annoncé qu’il présenterait des objets exclusifs dans le jeu et des événements e-sport pour le pays, et parallèlement à cela, un programme de partenariat Free Fire spécialement destiné aux créateurs de contenu bangladais a également été lancé.

Comment se préinscrire au serveur Free Fire Bangladesh

Garena enverra diverses récompenses exclusives aux utilisateurs pré-enregistrés en fonction du nombre total de pré-inscriptions, et si vous souhaitez également les réclamer, vous pouvez vous pré-inscrire sur le site officiel.

Voici la liste des récompenses que vous obtiendrez:

Bandana (après trois millions d’inscriptions) Icon Machete Keyboard (après huit millions d’inscriptions)

Admissibilité au programme de partenariat Free Fire

Si un créateur de contenu souhaite postuler au programme de partenariat Garena au Bangladesh, il doit remplir les conditions suivantes:

80% du contenu créé doit être basé sur Free Fire. Au moins 100 000 abonnés sur YouTube, 100 000 abonnés sur Facebook ou 200 000 abonnés sur TikTok.

