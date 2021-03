Le banquier d’Apple TV + remporte le NAACP Image Award

Le début de 2021 a été formidable pour les originaux Apple TV +. Suite aux nominations aux Oscars pour «Wolfwalkers» et «Greyhound», le film «The Banker» a maintenant remporté un NAACP Image Award pour le meilleur film indépendant.

Apple a célébré la victoire dans un tweet, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Les NAACP Image Awards sont reconnus comme la plus importante émission de récompenses multiculturelles du pays d’un point de vue afro-américain. Ils célèbrent les réalisations et les performances des personnes de couleur dans les arts et de ceux qui promeuvent la justice sociale par leur travail créatif.

Inspiré par de vrais événements, «The Banker» se concentre sur les hommes d’affaires révolutionnaires Bernard Garrett (Anthony Mackie) et Joe Morris (Samuel L. Jackson), qui conçoivent un plan audacieux et risqué pour s’attaquer à l’establishment raciste des années 1960 en aidant d’autres Afro-Américains. poursuivre le rêve américain. Avec l’épouse de Garrett, Eunice (Nia Long), ils forment un homme blanc de la classe ouvrière, Matt Steiner (Nicholas Hoult), à se faire passer pour le visage riche et privilégié de leur empire immobilier et bancaire en plein essor – tandis que Garrett et Morris se font passer pour un concierge et un chauffeur. Leur succès attire finalement l’attention du gouvernement fédéral, qui menace tout ce que les quatre ont construit. Le drame est réalisé par George Nolfi («The Adjustment Bureau») et produit par Joel Viertel.

Outre «The Banker», les originaux Apple ont été récompensés avec 88 récompenses et 342 nominations en un peu plus d’un an, y compris des nominations aux Oscars, ainsi que des Daytime et Primetime Emmy Awards, des NAACP Image Awards, des Golden Globe Awards, et plus encore.

Vous pouvez diffuser «The Banker» sur l’Apple TV + sur votre application iPhone, iPad, Mac, Apple TV ou Apple TV dans votre Smart TV.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: