Le baptême de Leo Messi dans le Parc des Princes

14/08/2021

Les supporters du Paris Saint-Germain vibraient plus que s’ils célébraient un but. Ce n’est pas pour moins. L’équipe parisienne a présenté ses cinq nouveaux ajouts en avant-première de ses débuts en championnat cette saison contre Strasbourg : Achraf, Wijnaldum, Donnarumma, Sergio Ramos et Leo Messi.

Des feux d’artifice, des chants, des drapeaux et des bannières de “Bienvenue Messi” ont accompagné l’Argentin dans son grand premier contact avec les fans du PSG. L’Argentin, vêtu d’un tee-shirt blanc dont le slogan disait “Nous sommes Paris” (Nous sommes Paris) a été quelque peu bouleversé par un tel accueil. Environ 48 000 fans ont rempli les tribunes du stade parisien, avec une salle comble.

Dans le plus pur style Joan Gamper Trofeu, quand les supporters du Barça ont béni la nouvelle équipe avant d’ouvrir la saison officielle, Leo Messi a eu son bain de foule particulier, mais loin de Barcelone ; au Parc des Princes à Paris.

« Cela a été une semaine très spéciale, je tiens à remercier toutes les personnes pour leur accueil. Cela a été incroyable, je me sens très heureux, excité et heureux de vivre cette nouvelle étape. J’espère que nous pourrons profiter de cette année “, était le discours de Leo Messi, loin des harangues que l’Argentin a proclamées au Camp Nou.