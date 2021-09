Le baptême de Lilibet Diana «cause le chaos» pour la reine, selon les experts | Royale | Nouvelles

in

Les fans de Royal attendent patiemment des nouvelles du baptême de Lilibet Diana. La naissance a laissé beaucoup d’espoir que Meghan Markle et le prince Harry reviendront au Royaume-Uni pour la cérémonie. On pense qu’ils souhaitent organiser le service pour leur fille à Windsor.

Les rapports suggèrent qu’ils souhaitent également que la reine soit présente.

Lilibet – affectueusement nommée d’après le surnom d’enfance de la reine – est née à Santa Barbara, en Californie, en juin.

Mais alors que les restrictions de voyage covid entre le Royaume-Uni et les États-Unis doivent être levées, il n’est pas clair si la paire pourra se rendre en Grande-Bretagne de sitôt.

L’auteur et journaliste royal vétéran Robert Jobson a affirmé que les spéculations autour de l’événement causaient un « chaos » à la reine.

Il a récemment fait référence à des informations suggérant que la reine est “profondément bouleversée” par les diverses interviews diffusées dans lesquelles Harry est apparu plus tôt cette année.

Le duc de Sussex a longuement parlé dans une poignée de podcasts et d’émissions télévisées du traumatisme qu’il prétendait souffrir en grandissant dans la famille royale.

La question du baptême n’est qu’un événement parmi une série d’événements que Meghan et Harry ont infligés au monarque, a affirmé M. Jobson.

Dans un article d’opinion pour The Mirror, il a commenté: “Aucune date n’a encore été fixée, mais les spéculations entourant le baptême de la petite fille de Harry et Meghan battent naturellement leur plein.

“Après tout, leur relation avec la famille depuis qu’ils ont quitté la famille royale et leur volonté de laisser échapper des affirmations dommageables à la télévision ont laissé de profondes cicatrices.”

Malgré cela, Harry serait toujours proche de la reine.

Selon The Sun, lui et Meghan ont déposé une demande officielle pour rendre visite à la reine et faire baptiser Lilibet au château de Windsor, la résidence officielle de la reine.

C’est un endroit spécial pour le couple, car ils se sont mariés dans la chapelle Saint-Georges dans l’enceinte du château.

Ils y ont également baptisé leur premier enfant, Archie, en 2019 lors d’une cérémonie considérée comme privée par rapport aux baptêmes royaux précédents.

Une source a déclaré au Daily Mail : “Harry a dit à plusieurs personnes qu’ils voulaient que Lili soit baptisée à Windsor, tout comme son frère.

“Ils sont heureux d’attendre que les circonstances le permettent.”

Beaucoup ont émis l’hypothèse que Lilibet, maintenant âgée de trois mois, pourrait être baptisée aux États-Unis.

Richard Fitzwilliams a déclaré à Express.co.uk qu’il y avait une forte possibilité qu’elle soit baptisée en Californie et a déclaré: “Il doit être probable qu’elle sera baptisée en Californie bien qu’il y ait eu des rumeurs d’un possible baptême à Windsor.

“Les relations d’Harry et Meghan avec la presse britannique se sont détériorées lorsqu’Archie a été baptisé en privé et que les noms des parrains et marraines n’ont pas été divulgués.”

On ne sait pas qui serait sur la liste des invités si Lilibet était baptisée au Royaume-Uni.

La liste pour la journée d’Archie comprenait le prince Charles, la mère de Markle, Doria Ragland, les sœurs de feu la princesse Diana, Lady Jane Fellowes et Lady Sarah McCorquodale, le prince William, Kate Middleton et Camilla, la duchesse de Cornouailles, entre autres.