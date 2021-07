Le baptême de Lilibet Diana rompt avec plusieurs traditions royales | Royale | Nouvelles

Meghan Markle et le prince Harry devraient rompre plusieurs traditions royales avec les arrangements de baptême de leur petite fille Lilibet “Lili” Diana. Les experts royaux ne savent pas si le couple de Sussex retournera au Royaume-Uni pour organiser le service ou s’ils utiliseront la police en argent doré et la robe de cérémonie qui remontent à la reine Victoria.

La journaliste de List, Christine Liwag Dixon, a déclaré: “Jusqu’à la naissance du fils du prince Edward, James, en 2007, tout ce qui l’a précédé, y compris sa sœur, portait une robe datant de 1841 commandée par la reine Victoria.

“Tous les baptêmes utilisent les mêmes fonts baptismaux en argent doré et avec de l’eau puisée dans le Jourdain, où Jésus aurait été baptisé.

“Les baptêmes de tous les membres de la famille royale sont dirigés par l’archevêque de Cantorbéry.

“Le jour du baptême, le premier étage conservé du gâteau de mariage des parents d’un bébé royal est servi.

LIRE MAINTENANT : Meghan Markle et le prince Harry « pourraient empêcher la reine d’assister » au baptême de Lili

“C’est une tradition, soupçonne Vogue, qui n’a pas eu lieu lors du baptême d’Archie”.

L’aîné des enfants du couple, Archie Harrison, a été baptisé le 6 juillet 2019 par l’archevêque de Canterbury dans la chapelle privée du château de Windsor.

Le service ne comprenait que 25 invités, avec la famille immédiate du couple et des amis proches. Cela comprenait le duc et la duchesse de Cambridge, le prince Charles et Doria Ragland.

Contrairement au protocole habituel, le duc et la duchesse de Sussex ont décidé de ne pas divulguer les noms des parrains et marraines d’Archie.

Le bébé pesait 7 livres 11 onces et un porte-parole du couple a annoncé que la mère et le bébé étaient “en bonne santé et bien, et s’installaient à la maison”.

Meghan et Harry ont nommé leur fille en l’honneur de la reine et de la princesse Diana.

Le surnom d’enfance de la reine était Lilibet après avoir eu du mal à prononcer son nom Elizabeth lorsqu’elle était bébé.

Ses parents, le roi George VI et la reine mère, ont commencé à utiliser le doux surnom et il a ensuite été adopté par son mari, le prince Philip.

Le duc et la duchesse de Sussex n’ont encore publié aucune photographie officielle de leur fille Lilibet.