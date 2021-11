Le bar de Bilbao qui vous donne 25 minutes pour boire une bière et est indigne de la moitié de l’Espagne

Nouvelles connexes

L’une des choses que la pandémie a entraînées est la montée des terrasses. Si avant seuls les fumeurs étaient prêts à se sacrifier en hiver pour pouvoir prendre une cigarette malgré le froid, la préférence désormais pour les espaces ouverts pour se protéger de la propagation du virus en a fait une place convoitée et les hôteliers le savent, c’est pourquoi ils essayez d’en tirer le meilleur parti, même si c’est en recourant à des tactiques douteuses comme celle de ce bar de Bilbao.

Avec l’ouverture échelonnée de l’hôtellerie dans la plupart des communes, des mois passèrent pendant lesquels seules les terrasses étaient accessibles au public et, de plus, à capacité réduite. C’est alors que les hôteliers ont commencé à établir un temps de consommation maximum de sorte que cela leur serait profitable et que la clientèle tournerait sans jouer comme on le faisait autrefois, tranquillement, pour lire le journal ou bavarder en bande.

Ce que nous pensions être normal à l’époque a duré un certain temps pour attirer l’attention des réseaux sociaux, où l’affiche d’un bar de Bilbao a provoqué l’indignation et l’indignation à la fois. Il s’agit de Pepi & To bar, un établissement qui a ouvert ses portes en décembre 2015 spécialisé dans la production de pepitos et de txaskitos, et qui est désormais sur les lèvres de toute l’Espagne en raison de sa liste d’horaires à respecter par ses clients.

Un café, 15 minutes

L’endroit que dirige Luna Berría a des autocollants sur les tables où vous pouvez lire une série de temps de consommation: Si vous commandez une bière, vous pouvez passer 25 minutes, avec un café 15 minutes, avec un pepito 40 minutes et avec ce qui semble être une boisson 35 minutes. Une régulation basée sur le prix des produits pour assurer la rentabilité du bar devenu viral grâce à ce tweet :

Nous vivons dans les ères du desmarketing extrême pic.twitter.com/yl7LcpGy7a – 𝕚𝕠𝕟𝕒𝕟 𝕡𝕖𝕣𝕖𝕫 (@notelies) 10 novembre 2021

Après que l’autocollant de ses locaux soit devenu populaire sur les réseaux sociaux, Berría a expliqué qu’ils ont commencé à le faire lors de leur réouverture après le confinement, mais ce ne sont pas des horaires approximatifs ou obligatoires : « On ne presse pas et les gens ne font pas attention du tout, mais C’est pour que les clients sachent qu’ils ont besoin de consommer pour que les gens tournent et nous pouvons facturer. On ne va pas dire au client de partir, c’est pour qu’il se rende compte qu’il ne peut pas passer une heure avec un café. »

La propriétaire explique qu’elle n’a que cinq tables en terrasse et que l’intérieur du lieu est également petit, avec une capacité d’environ 10 personnes, ils ont donc besoin que les gens ne consomment pas éternellement : « Si les gens lisent le journal ou le portable une heure et me consomme un café, nous ne pouvons pas facturer et je dois payer loyer, charges, employés, etc. « La clientèle, pour sa part, ne l’a pas mal pris et comprend la mesure, selon Berría.

Suivez les sujets qui vous intéressent