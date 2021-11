Le bar sans fin embêtant d’Animal Crossing a enfin un but

Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

Bien sûr, il y a beaucoup de choses positives à dire à propos d’Animal Crossing: New Horizons, mais il y avait un argument qui pourrait tout expliquer: le bar. Mais plus maintenant! Dans la mise à jour de New Horizons 2.0, ces personnes sournoises de Nintendo ont rendu les blighters de disquettes utiles. Vous pouvez les cuisiner !

Comme l’ont remarqué les gens aux yeux d’aigle de mer de Nintendo Life, la première mise à jour surprise d’hier soir du jeu Switch vendu à 34,85 millions d’euros a apporté non seulement Brewster et une caméra à la première personne (entre autres), mais aussi – enfin – un objectif pour ces bâtards de poisson omniprésents. Tarte. Tarte au poisson. Mmmmmmmmm.

« Tarte au bar », comme le jeu le dit quelque peu à tort, n’est qu’une recette découverte pour l’ennemi poisson incroyablement ambigu. On a également découvert jusqu’à présent le « Bar grillé aux herbes », encore plus appétissant. Eh bien, appétissant jusqu’à ce que vous découvriez la recette, il faut un bar et cinq touffes de mauvaises herbes. Aucune recette ne devrait jamais inclure le mot « bouquet ». C’est juste de la science.

Le bar a longtemps été le fléau des joueurs d’Animal Crossing, apparaissant toujours au bout des hameçons quelle que soit la saison ou l’heure de la journée, engloutissant des lignes destinées à des trouvailles beaucoup plus exotiques. Et New Horizons a encore aggravé la situation, supprimant leur seul objectif précédent : être utile dans le tournoi de pêche. Là où ils étaient autrefois une aubaine dans la compétition des gros poissons, à l’ACNH, le tour a été omis de la compétition ! Et, comme Ian l’a souligné l’année dernière, la dégradation des outils signifiait également que les parasites glissants useraient également votre canne.

Mais sonnez les cloches de la ville, relâchez des volées de colombes, organisez une fête sur l’île : le redoutable bar peut désormais être cuisiné, ses calories converties en énergie destructrice d’arbres. Ou bien vous pouvez simplement laisser vos créations traîner dans votre maison en guise de décoration. Ce qui est bizarre.