Le barbecue d’été sur le toit de . et la fête Sounders Day reviennent le 14 septembre

Nous sommes ravis de ramener l’une de nos traditions estivales préférées.

Rejoignez-nous pour un barbecue estival épique sur le toit avant l’affrontement des Sounders lors d’un match de demi-finale de la Leagues Cup contre Santos Laguna le mardi 14 septembre.

La fête débutera à 16 heures avec un barbecue d’avant-match dans le nouveau siège social de First Mode à Pioneer Square, à quelques pas de Lumen Field. Les Sounders entrent ensuite sur le terrain à 19h pour affronter Santos Laguna.

Les billets sont disponibles ici.

Nous avons hâte de réunir nos geeks préférés pour notre premier événement en personne de 2021. Admirez la vue, savourez une boisson fraîche et dégustez un barbecue génial lors de cette fête estivale amusante. Invités célèbres, swag cool et autres surprises sont au rendez-vous.

Si vous n’êtes pas déjà détenteur d’un billet Sounders et que vous souhaitez assister au match, nous avons réservé un bloc de places pour la demi-finale de la Leagues Cup. Ou, si vous voulez simplement célébrer les derniers jours de l’été, choisissez simplement de vous joindre à nous pour le barbecue sur le toit.

Bien que nous soyons ravis de réunir à nouveau notre communauté lors de notre premier événement depuis la fermeture de COVID-19 en mars 2020, nous reconnaissons que les choses ne sont pas « revenues à la normale ». La santé et la sécurité de nos participants, sponsors et fournisseurs sont d’une importance primordiale, et nous prenons plusieurs mesures pour nous assurer que nous pouvons profiter en toute sécurité de cette rencontre unique en son genre. Quelques points à noter :

Le personnel et les vendeurs seront masqués. Nous exigeons que tous les invités attestent d’être complètement vaccinés. Des contrôles de température seront effectués lors de l’enregistrement et les personnes souffrant de fièvre ne seront pas admises. Bien que l’inscription se fasse à l’intérieur, la plupart des activités se dérouleront sur le toit-terrasse et le patio extérieur de First Mode. Pour ceux qui assisteront au match, les billets des Sounders seront distribués 100% numériquement. Du désinfectant pour les mains et des masques seront fournis.

Veuillez noter que cet événement est 21+, et consultez notre politique COVID complète dans la FAQ sur le site de l’événement.