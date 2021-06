Le barbecue dont vous avez besoin pour ces vacances est à Lidl et ne coûte que 20 euros | Vie

Ne pensez pas que vous devez dépenser beaucoup d’argent pour déjeuner et dîner en plein air cet été : Lidl propose un barbecue très bon marché qui ne coûte que 19,99 euros.

Vous préparez déjà votre voyage cet été ? Si la réponse est oui, vous cherchez peut-être un barbecue à emporter avec vous pendant vos vacances. Vous pouvez l’utiliser au camping, dans votre résidence secondaire ou lors de vos excursions pour profiter de délicieux repas et dîners en plein air.

Si vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent, vous avez maintenant la possibilité d’acheter un barbecue pas cher chez Lidl. Il est en vente dans le bazar en ligne et ne coûte que 19,99 euros, une véritable aubaine. Si vous préférez, il sera également en magasin à partir du jeudi 1er juillet prochain.

Ce barbecue Lidl porte le sceau Grillmeister, la marque de la chaîne allemande pour tous les produits liés aux barbecues. Malgré son prix très bas, il s’agit d’un article fonctionnel avec des caractéristiques que l’on ne trouve pas dans d’autres modèles de la même gamme de prix.

Le barbecue de Lidl est équipé avec des roues et une poignée en bois pour qu’il puisse être déplacé facilement et confortablement. Il a une étagère en bois en bas pour placer les ingrédients, la vaisselle ou tout autre instrument dont nous aurons besoin. De plus, il dispose également d’une petite table d’appoint qui prolonge la surface utile pour la cuisson.

Le bac à charbon est émaillé et fait d’un matériau résistant. Avoir un pare-brise à cinq niveaux de hauteur qui vous permet d’ajuster le gril en fonction des aliments que vous souhaitez griller. La hauteur de travail approximative est comprise entre 70 et 85 cm.

Ce barbecue connaît un grand succès et fait partie des produits les plus vendus du bazar en ligne, alors si vous voulez l’acheter, dépêchez-vous car tout indique qu’il sera bientôt épuisé. Si vous n’avez pas eu de chance et qu’il n’y a plus de stocks, Dans Amazon Espagne, vous avez ces alternatives :