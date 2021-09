Le barbecue sur le toit et le Sounders Day de . reviennent la semaine prochaine: dernière chance de prendre des billets

in

L’un de nos événements . préférés – notre barbecue d’été annuel sur le toit et la fête des Sounders Day – fait son retour le mardi 14 septembre sur le pont spectaculaire de First Mode dans le quartier Pioneer Square de Seattle.

Ne manquez pas les festivités, qui comprennent des vues époustouflantes, un butin sympa, des apparitions d’invités surprises, des boissons fraîches, un délicieux barbecue et la première réunion de la communauté . en plus de 18 mois. De plus, le barbecue sera suivi d’un match crucial de la demi-finale de la Leagues Cup du Seattle Sounders FC contre Santos Laguna à 19h.

Billets pour le BBQ d’été et le match de soccer disponibles ici.

Faites sortir votre équipe et connectez-vous avec le personnel de . sur les derniers événements technologiques et écoutez les remarques d’avant-match du propriétaire majoritaire du Sounders FC, Adrian Hanauer.

Nous commencerons à 16h pour le hayon sur le toit, puis nous terminerons vers 18h30 afin que ceux qui assistent au match des Sounders puissent marcher les quelques marches jusqu’à l’entrée nord de Lumen Field.

Un grand merci à First Mode pour avoir soutenu notre premier événement de 2021.

Bien sûr, étant donné la situation actuelle du COVID, nous ne sommes pas complètement revenus à la normale, nous prenons donc des précautions supplémentaires pour ceux qui assistent à la soirée d’avant-match et au match. Une preuve de vaccination – qu’il s’agisse de cartes physiques ou numériques – doit être présentée pour entrer dans la fête. Nous suivons également toutes les directives de masquage pour les activités en salle, ainsi que pour les événements à grande échelle comme le match Sounders. De plus, nous effectuerons des contrôles de température à votre arrivée au premier mode, fournirons un désinfectant pour les mains en abondance et dirigerons la plupart des activités de l’événement vers les magnifiques espaces extérieurs.

Veuillez noter que cet événement est 21+, et consultez notre politique COVID complète dans la FAQ sur le site de l’événement.