Le Barça a besoin d’une prolongation angoissante pour surmonter un Olympiacos rocheux

13/10/2021 à 23:23 CEST

Le Barça a souffert jusqu’au dernier souffle et après une extension au visage du chien, a pu remporter la victoire contre l’Olympiacos (79-78) avec un Mirotic décisif en seconde période (22 points) et surtout dans les minutes de prolongation, qu’Oriola a culminé avec deux lancers francs décisifs, pour rester invaincu en Euroligue ( 3 -0).

FCB

OLY

Barça, 79

(10 + 17 + 28 + 12 + 12) : Calathes (9), Higgins (11), Hayes (2), Mirotic (22), Davies (10) -cinq départs-, Martinez (0), Smits (0) , Oriola (7), Laprovittola (7), Kuric (9), Jokubaitis (2),

Olympiacos, 78

(17 + 15 + 15 + 20 + 11): Walkup (6), Dorsey (12), Papanikolau (0), Vekenkov (12), Fall (11) – départ cinq-, Larentzakis (6), Sloukas (14) , Martin (2), Printezis (0), Jean Charles (5), McKissic (10).

Arbitres :

Difallah (FRA), Patternico (ITA) et Vilius (LET). Brandon Davies, éliminé sur fautes (m.38)

Incidents :

Match correspondant au 3e tour de l’Euroligue, disputé au Palau Blaugrana, devant XXXX spectateurs

L’Olympiacos est arrivé aux Palau avec la tâche d’embrouiller le match du Barça avec une défense solide et d’imposer un rythme lent, bien au contraire que le Barça aime. Et la tactique de l’ancien entraîneur du Barça, Giorgios Bartzokas s’est parfaitement déroulée pour l’inaptitude du Barça.

Les Catalans, très malheureux dans les premières actions offensives, n’ont pas su donner le rythme que menait l’équipe grecque, avec Moustafa Fall aux commandes à l’intérieur, en plus de marquer avec un peu plus d’aisance que le Barça, totalement démenti.

L’Olympiacos, devant

Un triplé de Sloukas a donné 7 points à l’Olympiacos (6-13) face à un Barça qui n’a pas réagi Malgré les changements de Jasikevicius, il n’a pas pu trouver un moyen de briser le jeu grec. Sans succès dans le triple (0/7), l’Olympiakos a dominé le duel dans les 10 premières minutes (10-17) avec Mirotic manquant également.

Face à une nuit malheureuse au tir, le Barça a choisi de durcir sa défense, essayant de mettre une équipe grecque très disciplinée en défense, fermant très bien au poteau, bas et assumant des risques minimes en attaque. Mais cela fonctionnait pour lui.

McKissic a mis un maximum de 8 pour les visiteurs (12-20) et le Barça a vécu ses meilleures minutes avec quelques interceptions qui lui a permis de courir et de terminer les actions. Une course de 6-0 les a rapprochés à nouveau, mais il n’y avait aucun moyen de changer le rythme ou le score.

Au repos, sans un seul triple

Sans un seul triplé marqué en première mi-temps (0/12), la tâche était trop confortable pour l’Olympiacos qu’il allait se reposer cinq points d’avance (27-32) et le sentiment que le Barça commençait à courir et à marquer ou à remporter la victoire pourrait s’envoler vers Athènes.

Saras avait besoin de poudre à canon offensive et a mis Kuric en tête. Et ça a marché pour lui. Il a réalisé le premier triple et les Catalans se sont réveillés, surtout Mirotic, qui a également réalisé son triple et reçu au poste bas. Le match des Blaugrana a complètement changé de signe, marquant couramment et Bartzokas a dû arrêter le match après un 14-2 en un tournemain (41-34).

Mirotic s’est réveillé définitivement en recevant de bons ballons à l’intérieur (11 points au quart) et le Le Barça a pris l’air avec ses points et avec un triplé en fin de quart de Laprovittola qui permettait de rêver de lui victoire à la fin du troisième quart-temps (55-47) même s’il restait encore du travail.

Une crise cardiaque se termine

Oriola, avec un triple, a donné le maximum au Barça (58-49) bien que l’Olympiacos n’ait jamais perdu la face au duel arrivant à se mettre de à nouveau avec Sloukas et Vezenkov (59-58) yuLe triple de Larentzakis a égalisé le match (61-61).

Vezenkov a donné l’avantage à l’Olympiacos après plusieurs minutes de retard (65-67) et Kuric a égalisé avec 33 secondes à jouer. Personne n’a pu marquer dans les deux dernières actions, et le match allait en prolongation (67-67).

Les lancers francs étaient essentiels dans les dernières minutes où chaque action se terminait sur la ligne. et Oriola était la clé là-bas, marquant les deux derniers lancers francs avec 7 secondes restantes et l’Olympiacos ne pouvait plus marquer. Le Barça, avec beaucoup de souffrance, a ajouté sa troisième victoire consécutive contre l’Olympiacos qui a poussé l’équipe de Jasikevicius à la limite (79-78).