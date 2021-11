Le Barça, à Cangas avec Cindric et sous le syndrome ‘Frade’

13/11/2021 à 08:00 CET

Le nouveau Barça de Carlos Ortega n’a pas de chance dans une saison compliquée au cours de laquelle les obstacles continuent de se produire et sont amorcés avec un personnel plus réduit par rapport aux parcours précédents et également très «chargés» par les exigences des Jeux de Tokyo.

En réalité, l’équipe a attendu comme l’eau de mai le retour de Luka Cindric puisqu’il a dû se faire opérer mi-septembre d’une luxation acromio-claviculaire à l’épaule gauche qui a laissé le jeune Domen Makuc seul défenseur central après le retrait de Raúl Entrerríos et le départ d’Aron Palmarsson vers Aalborg.

Eh bien, mardi dernier, le Croate n’a pas pu entrer dans la liste en raison d’un problème gastrique intempestif et reviendra enfin ce samedi dans la ligue visite à la piste de Frigoríficos Morrazo à 18h30. (en direct sur Esport3 et sur TVG) dans le but d’ajouter sa dixième victoire en 10 matchs.

Cependant, Le retour de Cindric a été assez éclipsé par l’annonce de la grave blessure au genou subie par Luís Frade à l’entraînement jeudi et qu’en attendant qu’il soit opéré mardi, il pourrait l’écarter jusqu’à la saison prochaine.

La blessure de Frade suppose un coup dur pour le Barça

| JAVI FERRÁNDIZ

Le Portugais souffre d’une déchirure du ligament croisé antérieur du genou droit, donc un « touché » Ludovic Fàbregas reste le seul pivot avec l’aide du jeune Artur Parera, un joueur de seulement 19 ans qui s’est émerveillé lors de la dernière Coupe du monde junior et qui a devant lui la grande opportunité de sa vie.

Cependant, en attendant déjà l’exploitation de Frade, gagne la possibilité de scruter le marché pour y intégrer un pivot qu’il n’aurait pas pu jouer dans l’actuelle Ligue Asobal ou la Ligue des Champions (sinon il ne pourrait jouer en Europe qu’à partir du deuxième tour). Et un nom possible serait le catalan Adrià Figueras, actuellement à Chartres en français.

Parlez ‘Ludo’

Précisément c’était Ludovic Fàbregas celui chargé d’analyser le crash ce samedi et la blessure de son partenaire de position. « Cangas joue beaucoup mieux que l’an dernier et n’a perdu qu’un match à domicile, le dernier. Nous devons y aller avec beaucoup de concentration, avec une très forte demande et avec le plus grand respect comme nous le faisons toujours », a déclaré le Français. .

Fàbregas va devoir se multiplier dans le pivot

| JAVI FERRÁNDIZ

« C’est une saison très difficile physiquement, mais aussi mentalement. Nous, les joueurs, sommes fatigués, mais nous essayons aussi de travailler plus dur, en récupérant davantage et en essayant de faire au mieux pour l’équipe et pour le club. Pour l’instant, nous sommes sur la bonne voie », a déclaré ‘Ludo’

Le quatrième capitaine du Barça a également évoqué la blessure de son partenaire Frade : « Pour nous, c’est très important, car il est un acteur incontournable tant en défense qu’en attaque. Il va beaucoup nous manquer, c’est sûr », a déclaré l’actuel champion olympique.