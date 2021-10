Le Barça, à côté de l’Euroligue

22/10/2021 à 18:27 CEST

L’Euroligue, la FIBA ​​​​et la NBA se sont récemment rencontrées pour explorer les possibilités de croissance du basket-ball européen après une pandémie qui a fait beaucoup de dégâts économiques aux clubs européens.

Une situation de tension certaine qui a conduit à un groupe d’équipes mené par les Grecs, qu’ils seraient à la recherche d’un remplaçant pour le leader de l’Euroligue, et depuis sa fondation, Jordi Bertomeu dans le but de rechercher un nouveau modèle, différent de celui proposé par le PDG de l’Euroligue.

Une situation confuse, qu’un média madrilène a fini par dynamiter en annonçant que la NBA pourrait prendre le contrôle du basket européen avec l’assentiment de la FIBA ​​et de l’Euroligue elle-même.

La NBA confirme les contacts

La NBA a confirmé dans un communiqué qu’elle avait rencontré la FIBA ​​et l’Euroleague, sans toutefois préciser qu’elle allait prendre le contrôle du basket européen. dans une sorte de division européenne, même si les équipes NBA n’y participeraient pas.

Face à toute cette situation confuse, le chef de section du Barça, Josep Cubells, a assuré hier que « tous les changements sont possibles, mais Jordi Bertomeu a l’Euroligue dans la tête et en est le plus responsable depuis sa création et nous lui faisons confiance & rdquor;, a déclaré Cubells à RAC1.

« L’Euroligue a été un modèle de réussite et nous entretenons de bonnes relations avec la NBA et la FIBA. Mais nous ne savons pas que l’Euroligue va devenir une organisation subsidiaire d’une autre organisation.. Nous voulons une organisation qui met le basket européen à son plus haut niveau et cela signifie ne dépendre de personne & rdquor;, a déclaré Cubells.