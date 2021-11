Le Barça a gagné tous les matchs sauf la finale de la Supercoupe contre le Liceo (3-2)

11/03/2021 à 06:30 CET

Le club de roller hockey a une nouvelle fois réalisé un début de saison presque parfait. Après trois mois de compétition, le Barça est allé à la pause pour le différend européen avec des chiffres qui représentent un début presque parfait en termes de résultats mais aussi en termes de jeu.

Les Catalans ont commencé la saison avec lui titre de la Ligue catalane après avoir battu Lleida en finale par un 8-2 retentissant. Une saison on ne peut mieux entamée dans laquelle il est prévu de retrouver autant que possible la normalité après deux parcours marqués par le Covid.

Les bons sentiments ils n’ont pas eu leur continuité dans la Supercoupe d’Espagne où le Barça a connu le seul écart en début de saison, s’inclinant face au Liceo 3-2 dans un match intense… Dommage.

Porte-jarretelles « Têtes »

Là où il n’y a aucune trace d’un lagon, c’est dans la Ligue OK. L’équipe d’Edu Castro s’avère infaillible dans une compétition nationale qu’elle mène seule après avoir remporté les huit matchs disputés.

C’est la seule équipe qui ajoute les jeux pour les victoires et a déjà un avantage de cinq points sur son rival maximum, Lycée Al a battu le septième jour par un serré 8-7 après l’un des meilleurs spectacles de ces derniers temps. De plus, le Barça a remporté plusieurs victoires volumineuses, ce qui s’est traduit par un différentiel de buts de +36 après avoir ajouté 55 « objectifs » et n’en avoir concédé que 19.

Edu Castro est très satisfait du travail de l’équipe

| VALENTÍ ENRICHIR

Le capitain Aitor Egurrola Il a parlé de la bonne ligne de l’équipe avec les huit victoires en Ligue : « Au niveau des points, nous sommes très heureux, Nous savons que nous avons beaucoup de marge de progression, il est clair qu’à ce stade du championnat nous n’avons pas atteint notre meilleure forme ou niveau de jeu, mais je pense que cette pause se passera bien, nous devons nous reposer et nous préparer pour ce qui s’en vient & rdquor;.

L’Européen

Cinq joueurs sont partis avec les équipes nationales : Pau Bargalló, Ignacio Alabart et vétéran Sergi Panadero, qui retourne en Espagne après plusieurs appels absents, ils ont reçu un appel de Guillem Cabestany ; et Hélder Nunes et Joao Rodrigues ont été convoqués par le Portugal.

Un problème et une nouvelle situation pour Edu Castro resté à Barcelone avec les deux gardiens, Egurrola et Sergi Fernández ; Sergi Llorca, Nil Roca et Matías Pascual. Ces cinq joueurs reprendront l’entraînement le 8 novembre pour travailler aux côtés des membres de la base. Le reste aura un européen difficile avec cinq matchs en six jours.

Helder Nunes est à un niveau extraordinaire

| JAVI FERRÁNDIZ

En attendant l’Europe

Et s’il sort de l’ordinaire que l’européenne qui aurait dû avoir lieu à l’été 2020 se joue désormais en novembre (du 14 au 19), C’est aussi pour le Barça de ne pas avoir de compétition européenne à l’horizon.

Après la « révolution » des grandes équipes qui ont refusé de jouer en Euroligue, les clubs sont en attendant que l’Association européenne des clubs de hockey (EHCA) annonce la nouvelle compétition au niveau continental ils se préparent. Tout indique qu’il sera rendu public en janvier et que finalement les clubs de hockey les plus importants auront l’Europe à leur calendrier.