Le Barça, à par sa cinquième ligue aux Palau

30/06/2021 à 6h30 CEST

La victoire bien méritée de dimanche à Paterna (3-4) permettra au FC Barcelona jouer le titre de champion ce mercredi contre Levante à 20h00. (Barça TV, Barça TV + et Teledeporte) dans le troisième et dernier match de la grande finale.

Le grand protagoniste de ce deuxième match était le Barça Dyego, capitaine en l’absence de blessure de Sergio Lozano. Le Brésilien traînait de graves problèmes à la cheville droite depuis des semaines et finalement son accouchement s’est accompagné d’un grand match avec deux buts clés.

Devant, le granota entier arrivera sans pression après avoir obtenu le ticket pour la Ligue des Champions avec le Barça, quelque chose à quoi même pas dans ses meilleurs rêves se serait attendu au début de la saison. Parfaitement travaillé par le méthodique et minutieux Diego Ríos (le plus jeune entraîneur de la catégorie), Levante est en finale sur ses propres mérites, mais cela pourrait leur peser ayant perdu leur belle opportunité à domicile. Soit dit en passant, Andreu Plaza est le plus ancien de la catégorie.

Les Valenciens ont cinq anciens joueurs du Barça qui sont la clé des schémas de l’équipe dont le club est présidé par le média Quico Catalán. Ce sont les Catalans Roger Serrano et Marc Tolrà, ainsi que les grands Esteban Cejudo, Rafa Usín et Mario Rivillos.

Adieux

L’entraîneur Andreu Plaza, son “second” Miguel Andrés et les joueurs Aicardo, Daniel et Ximbinha ont déjà reçu l’amour des Palaos dans les événements avant ou après les matchs. Joselito ne continuera pas non plus, bien qu’il ait un contrat jusqu’en 2023 et jouera en prêt au Real Betis l’année prochaine.

Dídac sera la clé du troisième match de la finale

Cependant, tout le monde se vide comme ses pairs dans le but de se dire au revoir avec joie: faire de la cinquième ligue une réalité à blaugrana après trois heures de “l’ère Marc Carmona” (2011, 2012 et 2013) et celle de 2019 avec Gérone sur le banc.

Sixième fois

Le FC Barcelone a disputé cinq fois le titre de champion lors du cinquième match (c’est maintenant le meilleur des trois) avec trois succès et deux déceptions. En fait, la première ligue du Barça est arrivée en 2011 avec une fête au Palau contre Sergio Lozano et Caja Segovia d’Esquerdinha avec Jesús Velasco comme entraîneur (il dirigera le Barça la saison prochaine). Fernandao, Saad et Carlos Muñoz ont marqué les buts lors de la victoire 3-2.

Un an plus tard, l’avantage de la piste était pour ElPozo, qui avait la possibilité de soulever le titre au Palace, mais a vu comment le FC Barcelone s’est imposé 3-6 avec des “doubles” de Javi Rodríguez (actuel entraîneur d’Industrias), Sergio Lozano et l’incombustible Wilde.

Le Barça a remporté son dernier championnat aux Palau

| JAVI FERRÁNDIZ

Les deux précédents précédents, tous deux contre l’Inter, sont défavorables. Lors de la campagne 2016-17, le Barça a dominé la finale 2-1 et a pu décider à domicile lors du quatrième match, mais a chuté par un retentissant 1-6 et le cinquième était l’Inter (2-1 avec un but meurtrier du Portugais star Ricardinho à trois minutes de la fin).

En 2017-18 ceux de Plaza égalaient un 2-0 adverse et ils ont pris les devants au cinquième avec un but de Dyego au 10 ‘, mais ils se sont concentrés uniquement sur la défense et Elisandro a égalisé au 36’. Puis les tirs au but ont souri à Jesús Velasco.

Oui la saison dernière, il y a eu un retour contre ElPozo, qui a dominé la finale et perdu le quatrième match à Murcie 3-7. En cinquième, un but de ‘Esquerda’ et deux de Lozano ont permis le triomphe du Barça (3-2) et… le titre.