Le Barça, à par un PAO blessé

Pas le temps de savourer la victoire acharnée de mardi chez le fougueux Pionir (69-76), le Barça affronte ce jeudi à 20h00 un nouveau défi sur la piste d’une des grandes déconvenues de cette Euroligue. Alors que son éternel rival Olympiakos a formé un bloc très compact qui combat dans la partie noble du classement, le Panathinaïkos Il ne trouve pas sa voie et il survit à l’avant-dernière avec seulement quatre victoires et la quatrième pire défense du tournoi.

Cependant, ces quatre victoires ont été remportées dans un OAKA Ce n’est plus ce qu’il laboure et n’atteint même pas les 5 000 téléspectateurs. Aux ordres d’un Dimitris priftis qui s’est émerveillé la saison dernière en se qualifiant UNICS Kazan pour la Euroligue en tant que vice-champion de l’Eurocup, les Hellènes viennent de s’imposer à domicile par 70-64 a Zénith qui semble baisser et de 82-67 à ALBA Berlin.

Individualités

Bien que le bloc ne fonctionne pas du tout, le AOP il a suffisamment de joueurs pour rendre la vie difficile à n’importe qui, comme l’a démontré il y a deux jours en championnat grec dans le fief du leader et éternel rival Olympiakos (76-91).

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

Seul avec un passé dans la Ligue Endesa, le Serbe Nemanja nedovic (Valence et Unicaja) n’ont pas joué mardi dans l’humiliation à Milan (75-54) en raison d’une blessure au coude qui lui a causé un comportement antisportif lors du match de championnat contre Lavrio. En regardant l’équipe, la présence de l’Américain attire l’attention Daryl Macon, un garde-garde qui a joué huit matchs avec les Mavericks et qui a récolté en moyenne 15,6 points.

attaquant et capitaine grec Ioannis Papapetrou il contribue 10,6 points par match malgré son faible pourcentage de 3 points (17/64, 26,6%). Il faudra aussi être attentif à l’attaquant américain Okaro blanc (7.5) et cubain Howard Sant Roos (6,9) après son temps décevant au CSKA. Enfin, sous les cerceaux brille le ‘géant’ hellénique Georgios Papagiannis avec ses 2,21 mètres et une progression remarquable avec 24 ans qui lui permettent d’être le deuxième mieux valorisé de son équipe avec +14,9 (9,1 points et 8,1 rebonds).

Suivez toute l’Euroligue en exclusivité sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

Le calendrier se resserre pour un Barça qu’il ne peut toujours pas compter sur les blessés Alex Abrines, Nick calathes non plus Cory Higgins mais oui avec le nouvellement signé Dante Exum. En outre, Sergi Martinez sera bas après avoir tordu la cheville droite devant le étoile rouge.

Ce sera le deuxième match d’une semaine exigeante qui se terminera dimanche au Palaos avec un duel catalan contre un Manresa que vous arriverez beaucoup plus reposé. C’est pourquoi le pas en avant qu’ils ont fait mardi est important Il y a Oui Smits.