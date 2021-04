Le Barça a remporté sa onzième Ligue Asobal consécutive!

19/04/2021 à 20:53 CEST

Le FC Barcelone a rempli les prévisions et a remporté la Ligue Asobal mathématiquement pour la onzième saison consécutive après avoir battu Ángel Ximénez Puente Genil 37-21 devant plusieurs centaines de spectateurs au Palau.

FCB

PUE

FC BARCELONE, 37 ANS

(18 + 19): Pérez de Vargas (p., 1′-30 ‘), Raúl Entrerríos (1), Dika Mem (2), Aron Palmarsson (1), Ludovic Fàbregas (2), Blaz Janc (4), Àlex Pascual (4) – sept départs -, Kevin Möller (ps, 31’-60 ‘), Thiagus Petrus, Cédric Sorhaindo, Jure Dolenec (6, 3p.), Mamadou Diocou (2), Domen Makuc (4), Haniel Langaro (3), Luís Frade (4) et Timothey N’Guessan (4).

ANGEL XIMÉNEZ PUENTE GENIL, 21 ANS

(8 + 13): Álvaro de Hita (p.), José Cuenca, Anderson Da Silva (3), Márcio da Silva, Javi García (4), David Estepa (2), Jesús Melgar (1) -partir sept-, Admir Ahmetasevic (ps), Joao Pedro Da Silva (2), Manuel Díaz (1), Juan Castro (4, 1p.), José Manuel Padilla (2), Vicente Manuel Poveda (1), Marcio da Silva et Mihajlo Mitic ( 1).

ARBITRES

Escoda Pérez et Sánchez Bordetas (catalan). Ils ont exclu deux minutes au Timothey N’Guessan local (55:02); et les visiteurs Joao Pedro Silva (16:41) et Marcio da Silva (44:09).

NOTEZ TOUTES LES CINQ MINUTES

0-2, 4-3, 8-5, 11-6, 15-7, 18-8 (repos), 22-13, 26-14, 30-15, 32-19, 35-20 et 37-21 (final).

INCIDENTS

Match d’avance correspondant à la 30e journée de la ligue de handball masculin ASOBAL disputé devant 268 spectateurs au Palau Blaugrana (Barcelone).

Après avoir remporté leur 28e victoire lors de leur 28e match de championnat, mène déjà Bidasoa Irun de 13 points avec seulement 12 en jeu. Dans ces 11 campagnes, il a remporté 309 matchs, il en a fait match nul deux et n’en a perdu que quatre (trois d’entre eux dans les trois premiers contre le regretté Atlético de Madrid).

Séquence du Barça

En fait, La séquence de victoires consécutives du Barça en championnat s’élève désormais à 53 matchs, puisque le 27 mars 2018, il était à égalité sur la piste BM Logroño (28-28). En tout cas, le Barça est encore loin de l’impressionnante série de 133 victoires consécutives et plus de quatre ans de remporter tout ce qui s’est brisé le 13 avril 2018 aux Palaos contre Fraikin Granollers (28-29).

Après le match de football de la Copa del Rey samedi à Séville contre l’Athletic (0-4), Le président Joan Laporta a assisté à son deuxième titre en direct en moins de deux jours auquel il faudrait également ajouter un autre non-professionnel: la ligue de hockey sur glace.

Joan Laporta, dans la boîte avec Rafael Yuste

| VALENTÍ ENRICH

Le président du FC Barcelone était accompagné de Joan Solé (manager responsable de la section), Rafael Yuste (vice-président sportif du club) et par les réalisateurs Ferran Olivé, Xavier Barbany et Miquel Camps.

6-0 partiel

Pour chanter l’alirón il suffisait d’ajouter un point contre le Cordovan et les deux ont été atteints malgré le bon début d’une équipe visiteuse qui a été planté à la minute 6 avec deux buts d’avance (1-3).

Le blaugrana a mis 9h51 pour prendre la tête avec un bel objectif de la part du protagoniste de la semaine, un Aron Palmarsson qui partira pour Aalborg en fin de saison en raison d’un manque de coordination impardonnable de la part du nouveau conseil d’administration.

Aron Palmarsson quittera le Barça en juin

| VALENTÍ ENRICH

Le Barça a mis le direct et, avec un partiel de 6-0, il a été placé 8-3 avant la mi-chemin du premier acte pour augmenter progressivement cet avantage alors que Gonzalo Pérez de Vargas est apparu et que l’équipe a pu courir.

Un Haniel Langaro motivé a mené les dernières minutes de la première mi-temps et, avec deux buts pleins de puissance, a permis à son équipe va te reposer avec un 18-8 clair. Autrement dit, les sections locales ont reçu cinq buts au cours des 24 dernières minutes.

Autre affichage

Le début de la deuxième partie était curieux. Le Barça est revenu en haut des vestiaires et est parti pour 12 buts (22-10 à la 33e), auxquels les visiteurs ont répondu par un 0-4 partiel qui menait avec deux ‘cibles’ Anderson Da Silva (22-14 en 36 ‘).

Cependant, la réponse locale a été formidable avec une course de 7-0 qui leur a permis de se positionner avec doubler les buts de son rival à 20 minutes de la fin du match (28-14) avec un mortel Timothey N’Guessan à la barre.

Dika Mem, l’un des grands référents du Barça

| VALENTÍ ENRICH

Avec le ‘magicien’ Raúl Entrerríos comme assistantLuís Frade a inscrit trois buts de suite (30-17 à la 47e minute), ce qui a contraint l’ancien champion du Barça Paco Bustos, désormais entraîneur d’Ángel Ximénez Puente Genil, à arrêter le match.

Kevin Möller a fait plusieurs arrêts tandis que l’amiral Ahmetasevic a encaissé 17 buts d’affilée dans l’autre but et entre N’Guessan et Dolenec, ils ont augmenté l’avantage du Barça. jusqu’au final 37-21 pour commencer la célébration du titre de champion en présence du président Joan Laporta.