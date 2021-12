Le Barça, à son neuvième Final Four

30/11/2021 à 19h00 CET

Le Barça affrontera le Slovène Dobovec à Pilsen ce mercredi à 17h30 dans le premier match du Groupe B d’un Tour Élite qui achèvera la première journée à 20h30 avec le duel entre Plzen et Halle-Gooik avec le ferme objectif d’accéder au Final Four des Champions, quelque chose que les huit fois précédentes il a joué cette compétition européenne.

Le Dobovec, une vieille connaissance

Le vice-champion européen tentera de faire le premier pas contre un rival qui Il a déjà battu lors de la dernière édition en quarts de finale 2-0 avec des buts de Ferrao et d’un Aicardo qui est revenu au Palau vendredi dernier avec le Jaén Paraíso Interior.

Lors de ce match disputé en avril dernier, il était clair que cette équipe de la petite ville de Rogatek (moins de 2 000 habitants) est un bloc très physique capable de se défendre avec ordre sans aucune trace de nervosité. « Ils sont très physiques, forts et très experts, avec quelques joueurs de qualité & rdquor ;, conseille-t-il. Monsieur Jesús Velasco de Barcelone.

Le Barça traverse un moment très doux

| DAVID RAMÍREZ

Après le « double » de l’année dernière, Dobovec mène sa ligue après avoir enchaîné huit victoires depuis le surprenant premier match nul sur le court par Hisa daril Ptuj (2-2) avec 61 buts pour et seulement 13 contre.

Les Croates Vedran Matosevic et Tihomir Novak brillent dans leur effectif (tous deux huit buts en championnat) et Luka Peric (sept), aux côtés des internationaux slovènes Niko Cesarec (neuf), du vétéran Kristian Cujec (sept) et du gardien Damir Puskar sans oublier le jeune Denis Knezevic.

Deux titres en trois ans

Le Barça a fait ses débuts en grand en Champions après avoir remporté son premier championnat aux Palau lors du cinquième match contre la sensationnelle Caja Segovia dirigée par Jesús Velasco et dans laquelle Sergio Lozano a joué.

L’équipe de Marc Carmona a remporté les deux premiers tours en 2012 en tant que première en Lettonie et aux Palaos à régner au Barris Nord de Lleida, battant le Sporting en demi-finale (5-1) et dans une finale historique. Dinamo Moscou 2-0 avec Wilde, Lin et l’actuel directeur sportif Jordi Torras en tant que cinéastes.

Le Barça est entré dans l’histoire à Lleida

| .

L’année suivante, le Barça a évité le tour principal et a atteint le Final Four, étant premier de l’élite en Slovénie. Et à Tbilissi vint la première déception en tombant en demi-finale devant la ‘bête noire’ du Kairat par 4-5 pour être troisième.

Au cours de l’année scolaire 2013-14, les Catalans sont allés directement au tour Élite en République tchèque et ont ensuite remporté leur deuxième titre à Bakou après avoir battu l’hôte azerbaïdjanais Araz Naxçivan lors du Final Four aux tirs au but et Dinamo en prolongation de la finale (2-5) avec des buts de Gabriel, Dyego, Fernandao, l’actuel capitaine Sergio Lozano et Paco Sedano.

Une « couronne » de cinq

Même s’il n’a jamais échoué dans cet avant-dernier tour, la réalité est que Le Barça n’a remporté qu’une seule Ligue des champions de plus lors de ses cinq dernières tentatives. Toujours avec Marc Carmona, l’équipe barcelonaise a disputé la Ligue des champions 2014-15 en tant que champion de l’édition précédente et, après avoir vaincu le Tour Élite aux Palau et éliminé l’hôte du Sporting à Lisbonne (5-3), elle a de nouveau perdu la finale contre les Kazakhs de Kairat 3-2.

Cette défaite a laissé place à deux ans d’absence jusqu’à ce que, avec Andreu Plaza, le Barça revienne en Europe en 2017. Il a joué des tours en Lettonie et en Italie avant le Final Four à Saragosse, où le désormais joueur du Barça Ortiz a été mortel avec deux buts lors de la victoire 2-1 d’un Inter qui serait champion.

Le Barça a remporté la Ligue des champions 2019-20 aux Palau

| .

Au cours de l’année académique 2018-19, la manche s’est également déroulée en Belgique avec Halle-Gooik comme l’un des rivaux et aux Palau tomber à nouveau en demi-finale contre l’hôte Kairat (2-5) et être troisième en battant l’Inter (1-3).

Enfin, l’édition 2019-20 reportée était la troisième champion du Barça aux Palau, battant ElPozo par 2-1 (Dyego et Aicardo ont marqué) et dans le dernier, il y a eu un KO en finale contre le Sporting par 2-5.