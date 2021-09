Le Barça a souffert devant un Breogán coriace

in

25/09/2021 à 20:02 CEST

Breogán honoré comme une équipe révélation dans ce début de championnat et a poussé le Barça à la limite pour finalement l’emporter 78-69 dans un match où les Catalans ont dû transpirer jusqu’aux derniers instants.

FCB

BREOGAN

Barça, 78

(23 + 19 + 18 + 18): Calathes (5), Higgins (15), Hayes (14), Mirotic (22), Davies (4) – départ cinq-, Laprovittola (3), Sergi Martínez (0), Kuric (8), Sanli (2), Smits (0), Oriola (3), Jokubaitis / 2)

Breogan, 69 ans

(15 + 21 + 19 + 14): Quintela (4), Lukovic (12), Musa (14), Bell-Haynes (11), Mahalbasic (10) -cinq de départ-, Kacinas (2), Kalisnoski (6) , Sakho (4), Larsen (0), E. Quintela (2), Cruz (4).

Arbitres :

Oscar Perea, Sergio Manuel et Héctor Baez. Quintela, de Breogán, éliminé.

Incidents :

Match correspondant à la troisième journée de la Ligue Endesa, au Palau Blaugrana, devant 3000 spectateurs.

Mirotic a tiré l’équipe, qui s’est retrouvée face à une équipe très agressive en défense et avec une lucidité offensive pour mettre les Catalans en difficulté., bien qu’ils aient réussi à fermer la victoire et à ajouter leur troisième victoire consécutive.

La rivière Breogán, Confiant de deux victoires à son retour en Ligue Endesa, il est reparti sans complexes aux Palau et il a essayé de tenir tête aux Catalans, avec une défense solide et à la recherche de bonnes actions offensives.

Le Barça répond

Bien que le Barça soit sorti très « branché » et ait répondu au match physique et rapide que voulait Paco Olmos, et a trouvé une équipe du Barça clairvoyante en attaque, MIrotic prenant le relais offensif.

Un panier du Monténégrin a donné au Barça ses premiers avantages (15-7). Jasikevicius, avant le rythme du jeu et pour rafraîchir l’équipe avec autant de matchs en quelques jours, a bousculé le banc, et les Catalans ont réussi à garder le contrôle grâce à leur efficacité au tir (6/7) pour contrôler le score dans un match très animé (23-15).

Laprovittola a ouvert le deuxième quart avec un triple et un autre de Kuric a donné le maximum au Barça en première mi-temps (29-17). Bien que les Catalans aient perdu cette fluidité offensive contre un Breogán qui n’a pas perdu la face au match.

Réaction de Breogán

La réaction des visiteurs est venue de la main de Muhalbasic, qui a dominé un doux Sertac Sanli et aussi Davies dans la surface, marquant trois paniers presque consécutifs qui ils ont mis les Galiciens dans le jeu (32-29). Un partiel de 3-12 a forcé Saras à chercher des solutions.

Hayes est entré, mis en évidence par le Barça, et Jokubaitis pour reprendre le contrôle sur le tableau d’affichage, bien que le Breogán ait continué à appuyer sur la base de fautes. Mirotic a profité du coup franc -12 points à la mi-temps- bien que deux paniers de Cruz soient revenus à rapprocher l’équipe galicienne du repos (42-36) qui offrait une belle image.

ETl Le Barça a dû continuer à se battre car Breogán n’a pas accordé de trêve défensive au prix de nombreuses fautes et d’amener le Barça sur la ligne des lancers francs. Ainsi leurs deux pivots étaient chargés de quatre, Mahalbasic et Sakho. Mirotic martelait encore l’anneau galicien (54-45).

Le Barça n’a pas eu de trêve

Breogán a résisté malgré la blessure de Lukovic, l’un des temps forts, et les triplés de Musa et Kalinoski, leur ont permis de rester dans le match à la fin du troisième quart-temps (60-55) malgré les tentatives du Barça de mettre un terme à la résistance galicienne qui gagnait son deuxième quart (18-19).

galicien Ils sont entrés à fond dans le jeu (62-61) et Saras a dû récupérer Mirotic pour tenter de clore le duel., étant la cible de fautes de visite constantes. ETn attaque, Higgins est apparu à ce moment-là pour donner de l’air au Barça (67-61) qui a réalisé un +8 avec un panier de Hayes qui a finalement mis fin à la résistance d’un Breogán qui a laissé une grande image aux Palau (78-69).