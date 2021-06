Le Barça a su souffrir et est déjà en finale de Ligue des champions

12/06/2021 à 19:34 CEST

Le FC Barcelone a battu ce samedi par 31-25 à Nantes qui l’a obligé à faire de son mieux handball avec le président Joan Laporta dans la loge pour accéder à la grande finale de la Ligue des champions pour la deuxième saison consécutive.

FCB

NAN

FC BARCELONE, 31

(15 + 16) : Pérez de Vargas (p.), Luka Cindric (1), Ludovic Fàbregas (3), Dika Mem (5), Timothey N’Guessan (3), Aleix Gómez (5, 1p.), Casper Mortensen (3) -sept partants-, Kevin Möller (ps), Thiagus Petrus, Luís Frade (1), Raúl Entrerríos (2), Jure Dolenec (4, p.), Blaz Janc (1), Cédric Sorhaindo, Domen Makuc (3) et Alex Pascual.

HBC NANTES, 26

(13 + 13) : Emil Nielsen (p.), Dragan Pechmalbec (3), Alexandre Cavalcanti (2), Edu Gurbindo (1), Thibaud Briet, David Balaguer (4), Valero Rivera (6, 4p.) -Seven initial-, Rok Ovnicek (2), Rock Feliho, Théo Monar (4), Sebastian Augustinussen, Kiril Lazarov (2), Aymeric Minne (1) et Baptiste Damatrin-Bertrand (1).

ARBITRES

Mirza Kurtagic et Mattias Wetterwik (Suède). Ils ont exclu deux minutes à Ludovic Fàbregas (10:21), Blaz Janc (25:21) et Dika Mem (34:37), du FC Barcelone ; et Dragan Pechmalbec (21:14), Aymeric Minne (42:27) et Rock Feliho (48:48), de HBC Nantes.

MARQUEZ TOUTES LES CINQ MINUTES

2-0, 6-3, 9-6, 10-8, 12-11, 15-13 (repos), 16-15, 17-17, 18-17, 23-19, 28-23 et 31-26 (final).

INCIDENTS

Deuxième demi-finale du Final Four de la Ligue des champions de handball masculin disputée devant près de 1 000 spectateurs à la Lanxess Arena (Cologne, Allemagne).

Ainsi, le dernier rival en lice pour la dixième Coupe d’Europe ce dimanche dans le fin à 18h00 sera le Aalborg Handbold danois, qui a été “chargé” lors de la première demi-finale du favori Paris Saint-Germain par 33-35.

L’équipe du Barça s’en sort très bien avec un Gonzalo Pérez de Vargas réussi sous les bâtons et à sept minutes, il gagnait déjà 3-0 à un rival qui n’a pas fini de trouver le chemin en attaque.

Petit à petit le grand Emil Nielsen est apparu dans l’autre but (il sera Blaugrana en 2022) et entre ses arrêts et deux buts du Catalan David Balaguer, Nantes a frôlé le but unique en profitant de l’exclusion rigoureuse de Ludovic Fàbregas (6-5 à 12 ‘).

Avec quatre buts, un Dika Mem imparable a porté le poids de l’équipe en attaque et l’irruption de Domen Makuc et Blaz Janc a étiré la ‘gomme’ encore jusqu’à trois buts (11-8 en 21′).

Dika Mem a marqué quatre buts en première mi-temps

| VICTOR SALGADO -FCB

Les arbitres ont pardonné à deux reprises l’exclusion au vétéran ancien joueur de Barcelone et entraîneur macédonien Kiril Lazarov (41 ans) pour avoir conservé le ballon et deux buts d’affilée de Théo Monar ont encore resserré le score (12-11 à 25′).

Nantes a beaucoup appuyé sur la défense avec une certaine condescendance du couple suédois et le finaliste actuel a dû “couper” beaucoup de pierres, comme dans une attaque de plus de deux minutes au cours de laquelle Dika Mem a fini par forcer un penalty qui s’est transformé par l’équipe de jeunes Aleix Gómez. Au repos, 15-13 et beaucoup de tissu à couper.

La deuxième partie n’a pas bien commencé pour les intérêts du Barça. Nielsen a été érigé sur un mur avec au moins quatre arrêts d’un mérite énorme et l’attaque française portait ses fruits jusqu’à ce que l’ancien Blaugrana Image de balise Valero Rivera à égalité avec son quatrième penalty sans échec (17-17 à 38′) et a même attaqué à trois reprises pour prendre la tête.

N’Guessan a été très actif en attaque

| VCTOR SALGADO – FCB

Xavi Pascual a arrêté le match quand il a vu que son équipe avait marqué deux buts en 12 minutes (un sur penalty de Jure Dolenec), mais Nielsen était toujours insurmontable. Heureusement, Gonzalo empêchait également le « sorpasso » Contre un rival qui a parfaitement défendu et n’avait pas encaissé un seul contre, la grande spécialité du Barça.

Le Barça a retrouvé sa fraîcheur en profitant de quelques erreurs d’un Nantes qui n’en avait pas fait depuis de nombreuses minutes et entre Dika Mem et un robuste Fàbregas ils ont fait le reste sans oublier le 3/3 de Dolenec de sept mètres (23-19 en 51, revenu maximum’).

Casper Mortensen a pris un bain d’estime de soi avec deux buts clés (le deuxième au but vide) et un sensationnel Gonzalo a continué à s’arrêter pour placer un 26-20 à la 53e minute qui aurait dû valoir une finale. Donc c’était ça. Victoire 31-26 et … pour le “Dixième” ce dimanche contre Aalborg.