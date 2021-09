Le Barça affronte la Ligue Endesa sans aucun doute dans le groupe

15/09/2021 à 21:28 CEST

Le Barça affronte la Ligue Endesa à partir de dimanche prochain avec un bon moral même s’ils ne cachent pas que la défaite subie en finale de la Supercoupe Endesa contre Madrid pique encore après avoir dominé par 19 points.

Une défaite qui a quelque peu érodé le moral du groupe, bien plus que celui subi lors de la finale de la Ligue catalane contre BAXI Manresa, où également un mauvais dernier quart a mis fin aux espoirs de récupérer le titre catalan.

Deux titres qui ont disparu en début de saison, et, ne vous y trompez pas, deux titres qui n’ont pas le poids des trois plus importants que sont la Ligue, la Coupe et l’Euroligue, mais qui aident à calibrer le moment de l’équipe.

Plus de concentration et de tension

Et ces deux défaites en deux finales, notamment contre Madrid, montre que l’équipe a besoin de plus de concentration et de tension aux moments clés même s’il est vrai que le ton physique n’est toujours pas le meilleur.

Bien que le titre de Super Cup aurait été un bon coup de pouce A l’entame de la deuxième saison de Saras Jasikevicius à la tête de l’équipe, il n’en est pas moins vrai qu’il s’agit encore d’un titre mineur, mais que les Blancs en ont profité pour revendiquer.

Le jeu intérieur du Barça a été clairement dépassé par le pivot français de Madrid, Vincent Poirier et Yabusele, Cela a fait beaucoup de dégâts dans les moments décisifs. Pour cette raison, la figure d’un « centre » survole à nouveau les Palaos et avec les deux Gasols disponibles ou avec options, ils sont encore une tentation importante pour renforcer le jeu intérieur.

Marc et Pau, disponibles

Marc Gasol a résilié son contrat avec les Grizzlies de Memphis hier et est libre de négocier son avenir avec l’équipe qu’il souhaite. Si vous continuez, il semble que Gérone soit votre destination naturelle même si personne n’exclut que le Barça s’intéresse à lui si son frère Pau décide de prendre sa retraite définitivement.

Mais la vérité est que regarder en arrière ne devrait servir qu’à s’améliorer pour l’avenir et pour le moment, nous devons nous concentrer sur la Ligue Endesa, qui débute ce dimanche aux Palau contre l’UCAM Murcia et avec l’Euroligue toujours en attente pour quelques semaines de plus. Ensuite, il n’y aura aucune excuse et l’équipe doit montrer son caractère et son potentiel dès le premier match.