Le Barça atteint les 500 matchs européens jeudi

15/11/2021

Loin est la saison 1969/70 où la section de handball du FC Barcelone a fait ses débuts en compétition européenne. C’était lors d’un match contre les Luxembourgeois Dudelange en huitièmes de finale de Coupe d’Europe. Depuis lors, il y a eu 499 matchs européens dont les Catalans ont remporté 376, 25 à égalité et perdu 98, avec 14 939 buts pour et 12 187 contre. Ce jeudi le Barça affrontera les Polonais Kielce (20h45 / Esport3) dans le match des 500 européens et où ils chercheront la victoire 377.

Des chiffres, obtenus dans quatre compétitions différentes (Coupe d’Europe/Champions, Recopa, EHF et Supercoupe d’Europe), à ​​la portée de très peu d’équipes puisque le Barça est aujourd’hui le meilleur club européen et mondial de l’histoire du handball. Ce lundi, trois des protagonistes et auteurs de nombreux buts et arrêts de ces 499 matchs célébrés avec enthousiasme aux Palau : Quico López Balcells, membre de l’équipe qui a disputé ce premier match en Europe contre Dudelange, Enric Masip, légende du Barça et actuellement conseiller à la présidence du club, et Gonzalo Pérez de Vargas, actuel capitaine.

Deux jours avant d’atteindre 500 jeux, Le Barça peut se targuer d’avoir remporté dix Coupes d’Europe, cinq Coupes des vainqueurs de coupe, une Coupe EHF et cinq Supercoupes d’Europe étant l’équipe qui a remporté le plus de fois le Kiel allemand. Sur leurs 29 confrontations entre les deux, le bilan est positif pour le Barça avec 14 victoires, 3 nuls et 12 défaites.

« Tournée » à travers 34 pays

Le handball que le Barça a visité pendant tout ce temps 34 pays européens et seulement deux d’entre eux, qui d’ailleurs n’existent plus, les ont vus perdre plus de fois que de gagner, en particulier dans l’ex-Tchécoslovaquie, ils ont joué six fois avec quatre défaites et deux victoires tandis que le bilan avec la République fédérale d’Allemagne est également défavorable où ils ont remporté trois victoires mais six défaites.