Le Barça attend déjà son rival en quarts

04/05/2021 à 20:10 CEST

La procédure a fini par être celle, une procédure pure dans laquelle Xavi Pascual Il en a profité pour faire tourner son équipe en donnant des minutes au moins habituel et en réalisant également une confortable victoire 39-19 au match retour de ces huitièmes de finale contre Elverum. Un match nul que le Barça, en réalité, n’aurait pas dû jouer.

Mais c’est déjà passé de l’eau. Heureusement ou malheureusement, les deux matchs ont été disputés aux Palaos en raison des restrictions liées à la pandémie sur le sol norvégienDonc, à la fin, jouer les huitièmes de finale était moins «traumatisant» que prévu et cela a été résolu sans problème.

Les quarts de finale de la Ligue des champions sont déjà une réalité après un autre match du Barça dans lequel ils ont toujours essayé de jouer de leur mieux, qui a abouti à une autre victoire chorale dans laquelle Àlex Pascual, le seul ailier gauche de son père et entraîneur Xavi, ou Mamadou Diocou, tous deux avec une bonne performance, soulignant également la contribution offensive de Langaro et le travail défensif de Thiagus Petrus.

Le match n’a pas commencé avec la victoire « embarrassante » au match aller où le Barça a gagné 1-12 à la 14e minute alors qu’Elverum est sorti avec plus de conviction pour jouer le jeu qui, d’ailleurs, a revécu avec 645 spectateurs dans les marches. . À la 14e minute, le tableau de bord reflétait un 9-6, un score plus cohérent avec un match de Ligue des champions, mais c’était un mirage et peu à peu le Barça mangeait du terrain et avec 13-7 (20 ‘) Elverum a choisi de jouer un 7 contre 6 qui a payé cher.

La grande défense du Barça s’est soldée par le vol du ballon et trois buts consécutifs sur un but vide. Börge Lund a rapidement changé de stratégie mais le Barça était déjà lancé et clôturait la première mi-temps avec un retentissant 20-10.

Le Barça, un rouleau compresseur en seconde partie

Avec une course de 7-1, qui a forcé Lund à arrêter le match à la 40e minute (27-11), il a entamé la deuxième période. Le duel a été condamné et le reste des minutes a servi à élargir les différences dans le tableau de bord et de sorte que Kevin Moller augmentant progressivement ses pourcentages dans lequel ce fut un grand match pour le gardien danois. Au final pas moins de 20 buts d’avance et 32 ​​au total.

En attendant son rival

Le Barça ne saura que jeudi quel est leur rival en quart de finale qui sortira de l’égalité entre Meshkov Brest (BIE) et HC Motor (UCR) avec un avantage de ce dernier au match aller de deux buts (32-30) .