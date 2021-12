Le Barça attend plus d’un Makuc qui reste « vert »

10/12/2021

Tirage au sort jeudi dernier sur le court du Paris Saint-Germain (28-28) a laissé de très bons sentiments malgré le fait que la victoire a encore été échappée dans la dernière ligne droite du match (23-26 et possession à six minutes de la fin).

Malgré cela, il faut se rappeler que Le Barça a offert les meilleures minutes du parcours sur un plan défensif dans les 25 premières minutes de la seconde mi-temps et que les Gaulois n’avaient pas manqué de point pour autant à la Pierre de Coubertain.

En effet, ce match nul permet à l’équipe du Barça de compter sur elle-même dans les quatre journées restantes qui se joueront après le Championnat d’Europe pour terminer deuxième du groupe et aller directement aux quarts de finale de la Ligue des Champions.

Cependant, le crash contre l’équipe parisienne a servi à confirmer la situation difficile du centre de Domen Makuc, qui n’a pas joué une minute et n’est pas en mesure d’assumer plus de responsabilités après l’abandon de Raúl Entrerríos l’été dernier et le départ de l’Islandais non renouvelé Aron Palmarsson pour Aalborg.

Carlos Ortega a tout tenté avec le jeune Slovène (21 ans). De le faire jouer dès le début lors de la blessure de Luka Cindric à le réserver dès le départ pour lui soulager la pression, mais la réponse n’a pas été positive et ses défaites à Celje coûtent cher à l’équipe.

Le dernier exemple a été vu dans la défaite sur le court de Kielce dans un match qui semblait contrôlé avec 23-27 à huit minutes de la fin. Là deux défaites de Makuc ont donné des ailes aux Polonais pour réaliser une course de 6-0 qui s’est avérée fatale.

Le Slovène est une signature pour l’avenir, mais il doit confirmer le pas en avant envisagé l’année dernière. Loin de là, semble en redonner un dans l’un des problèmes que l’équipe doit résoudre pour la partie la plus importante de la saison.

N’Guessan, descends au ‘ferme’

Trois jours seulement après la bataille de Paris, le Barca reçoit ce dimanche au Palau Blaugrana un ABANCA Ademar dans le Pot au Noir à 11h00 (GOL et LaLigaSportsTV) lors du dernier match avant les tournois continentaux en janvier.

Il n’y aura pas un Timothey N’Guessan qui continue d’être courtisé par les blessures et a subi une petite déchirure fibrillaire au mollet de la jambe droite jeudi et sera absent pour une période indéterminée. Il faudra attendre son évolution, même si l’Européen approche à grands pas et que le côté est généralement figé pour Guillaume Gille.