Le Barça, avant le fond pensant en Europe

26/11/2021 à 20:02 CET

Image de balise Carlos Ortega Il va vivre un match particulier où les émotions joueront aussi un rôle puisque le club qui l’a vu « né » comme entraîneur en 2005 est mesuré, deux mois seulement après son départ du Barça et sa retraite de la compétition en tant que joueur.

Antequera, une équipe qu’Ortega a entraînée pendant pas moins de six saisons avec une promotion en Asobal League incluse, visite les Palaos cet après-midi (18h00 GOAL et LaLigaSportTV) en tant que finaliste, n’ayant remporté qu’un seul des onze matchs auxquels ils ont joué. Tout le contraire du Barça, qui compte ses matches par victoires dans la compétition nationale.

En pensant à l’Europe et dans une semaine avec trois matches de championnat, Ortega en profitera pour faire tourner l’effectif et donner du repos à ses hommes avec plus de minutes comme Ludovic Fàbregas, Aitor Ariño et Dika Mem. Au lieu de cela, trois joueurs sont entrés dans l’équipe. la filiale : Artur Parera, Marc Soler et Pablo Urdangarín.

Le Barça entre en jeu après la dure défaite contre Kielce en Ligue des champions et la semaine prochaine il a à nouveau trois engagements : le mardi 30, contre Torrelavega, dans un match reporté du 6e, le jeudi 2 décembre, contre Porto. en Ligue des champions et le dimanche 5 décembre sur le terrain Unicaja Sinfín de Santander. Avec ce panorama, l’entraîneur de Malaga ne veut pas prendre de risques avec ses hommes les plus importants.

Langaro ne pense qu’à gagner

Lors du match précédent, Haniel Lángaro a pris la parole, qui a rappelé la défaite contre Kielce qu’il espère rattraper ce samedi : « Ça fait encore très mal parce que c’était un match qu’il fallait gagner oui ou oui, mais maintenant il faut se lever. Nous ne pouvons pas le regretter. Nous devons préparer le match de vendredi et gagner demain.

Dans la continuité de la défaite européenne, l’équipe du Barça assure que « nous devons nous lever, travailler de plus en plus dur. Je pense que le groupe est assez uni après la défaite de mercredi et nous devons travailler car nous avons un autre match difficile demain et nous avons trois matchs de suite la semaine prochaine. On n’a même pas le temps de respirer, mais il reste peu pour la trêve européenne et il faut aller de l’avant avec un maximum de dévouement ».

Quant à Antequera, dernier classé, il a assuré que « toutes les équipes qui jouent contre le Barça veulent bien faire. C’est une équipe que je ne connais pas très bien, mais c’est une équipe qui n’a rien à perdre, ils viennent profiter du jeu et tout donner jusqu’au bout. »

Sur le plan personnel, il assure que « je me sens très bien. Je pense que petit à petit je gagne plus de minutes et plus de confiance. »