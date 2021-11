11/09/2021

Le à 16:19 CET

.

Le manager en charge de la section basket du Barça, Josep Cubells, a annoncé mardi que « le nouveau Palau Blaugrana devrait être prêt pour la saison 2025-2026 et aura une capacité de 15 000 spectateurs ».

Cubells a prononcé ces mots avec le directeur général de la section, l’ancien capitaine du Barça Juan Carlos Navarro, et le directeur sportif Mario Bruno Fernández, lors de la première rencontre avec les médias depuis plus de deux ans en raison de la pandémie de la COVID- 19.

Il y avait beaucoup d’intérêt à savoir la situation de Marc Gasol avec le Barça et Juan Carlos Navarro n’a pas caché qu’il est « en pourparlers avec lui pour venir dans l’équipe ». « Ce ne sont que des conversations et il n’y a pas de négociation, bien qu’il n’ait donné aucun refus. Il connaît notre intérêt et a le dernier mot. Je ne nierai pas que j’aimerais l’avoir », a-t-il expliqué.

Quant aux nouveaux Palaos, Cubells a déclaré qu’il aurait une capacité de 15 000 spectateurs car le club a « l’intention qu’il y ait un Final Four de l’Euroligue et c’est la capacité minimale ».

« Nous voulons aussi avoir la possibilité de monter d’autres événements comme des concerts, des conventions, etc. et la capacité passerait à 20 000, avec 5 000 spectateurs sur la piste », a-t-il ajouté. Le moment venu, le club a approuvé un investissement d’un million d’euros dans l’actuel Palau « pour changer le tableau de bord électronique, améliorer la sonorisation et l’éclairage, la zone des chaises de court et « l’hospitalité » dans la partie annexe du but nord des Palaos », a précisé Cubells.

Lors du match de l’Euroligue contre le Zenit Sant Petersburg, les sièges de Palau ont été vendus et mis en vente et 2 800 billets ont été vendus lors du match de Endesa League contre Fuenlabrada.

« Il faut tenir compte du fait qu’il y a 4 000 abonnés aux Palaos, bien qu’environ 600 ne fréquentent pas régulièrement. Il y a une envie de basket et on va essayer de régler ce type de situation », a souligné le responsable de la section.

En revanche, le magasin du Barça devant le Palau, a placé la semaine dernière, pour la première fois, dans ses vitrines, la commercialisation de la section basket et l’acceptation a été positive. « Ce que nous voulons, c’est que venir aux Palaos soit une expérience pour les fans », a déclaré Cubells.

Le manager du Barça a également révélé que le club avait engagé un expert qui cherchera des sponsors exclusivement pour la section : « Notre intention est d’équilibrer les revenus et les dépenses pour un budget actuel de 41 millions d’euros et dont nous essayons de réduire le déficit » .

« Transferts au-dessus du marché »

« On a trouvé des signatures faites avec des prix au dessus du marché et contenir le budget d’une saison à l’autre est compliqué », a conclu Cubells. Mario Bruno Fernández, le directeur sportif, a indiqué que « les signatures faites cette saison ont déjà été faites avec les prix du marché. Même le renouvellement de Cory Higgins et il y a des dossiers comme Mirotic ou Calathes qui sont en cours de négociation ».

« Les signatures que le Barça a faites à l’époque au-dessus du marché, ce qui a fait monter en flèche les prix de location des clubs et c’est un vrai problème », a fait remarquer Fernández, qui a également avancé que, la saison prochaine, dans la Ligue Endesa, il pourrait y avoir jusqu’à cinq joueurs à l’entraînement dans le rapport de match.

« C’est quelque chose qui est à l’étude et pour cette raison, nous créons une carrière solide. Nous avons des joueurs qui visent haut et cela réduirait également la masse salariale de l’équipe première », a-t-il souligné.