Le Barça cède l’avantage après un match serré contre Milan

11/04/2021

Le à 22:37 CET

Milan a battu le Barça 75-70 dans un match étrange entre les deux équipes, très épais en attaque, et avec le leadership en jeu. L’équipe d’Ettore Messina, qui a dominé une grande partie du duel dans lequel les Catalans étaient toujours à la traîne, a réussi à prendre la tête de l’Euroligue à elle seule avec sept victoires et une défaite et l’équipe de Jasikevicius a ajouté sa deuxième défaite consécutive en Europe.

Le FC Barcelone a commencé le match par derrière contre un Olimpia Milan avec un pourcentage de score élevé et qu’il a toujours trouvé la formule pour venir à bout de la défense du Barça.

Le pourcentage plus élevé de rebond a grandement profité à l’équipe locale qu’avec un Dominant Shields a trouvé le panier facile et l’efficacité, notamment dans le tir extérieur, grâce auquel ils sont repartis en fin de premier quart avec sept points d’avance (28-21).

Saras Jasikevicius a commencé à s’énerver dans le groupe en voyant que le quintette avec lequel il a débuté (Calathes, Higgins, Mirotic, Sanli et Hayes-Davies) n’a pu arrêter l’hémorragie de l’équipe milanaise et a donné entrée à Kayle Kuric qui a donné de la fraîcheur au jeu du Barça. C’était un quart avec beaucoup de rythme et de nombreux paniers, mais dans lequel les Catalans n’étaient pas tout à fait à l’aise sur le court.

Deuxième quart d’erreurs

Cela a totalement changé le panorama au deuxième quart-temps où l’erreur s’est installée sur une piste aux tribunes pleines qui n’a pas compris comment il se pouvait que l’équipe d’Ettore Messina ait été exactement six minutes sans marquer. Avec un partiel de 0-6, le Barça a coupé les distances (30-27) et avec l’entrée de Pierre Oriola le Barça s’est remarquablement amélioré en défense, cependant l’équipe de Jasikevicius s’est à nouveau embrouillé et contre une équipe comme Milan, très physique, les déconnexions coûtent cher et le +10 est revenu pour les Italiens au marqueur (40-30). La pause a été atteinte avec un inquiétant 42-34 et de nombreux doutes pour un Barça contraint d’augmenter la vitesse dans la circulation du ballon et dans les transitions pour contrer le jeu du rival. Les hommes les plus décisifs de l’équipe comme Mirotic, Calathes ou Davies ont dû s’avancer pour sortir le Barça du bourbier dans lequel ils s’étaient retrouvés en première mi-temps.

Après le jump start et un nouveau triplé de Hall, un casse-tête pour le Barça, il semblait que la liaison Calathes-Mirotic commençait à carburer avec deux paniers dans ce sens (45-39), mais rien n’est plus éloigné de la vérité. Trop de revirements, quatre lancers francs manqués et une faible précision de tir ont condamné le Barça encore et encore à des distances vertigineuses qu’ils n’ont pas pu surmonter.

Avec Sergio Rodríguez domine le jeu à volonté et menant son équipe avec maîtrise, Milan a réussi à clôturer le troisième quart-temps avec un +12, différence maximale du match (61-49).

J’ai failli l’avoir au quatrième trimestre

Début incroyable du FC Barcelone dans le dernier quart grâce à un Brandon Davies spectaculaire et avec un partiel de 0-12 ceux de Jasikevicius ils n’avaient que deux points de retard sur Milan et ont obligé Messine à arrêter le match en voyant l’empanada de ses hommes. Mais le Barça était déterminé à gagner le duel et Davies a dansé vers la défense milanaise pour égaliser le duel à six minutes de la fin.

Hayes-Davis était chargé de consommer le retour momentané lors de la prochaine pièce. Milan s’est effondré et n’a pas pu voir le panier grâce, en grande partie, à l’amélioration de la défense du Barça (61-63).

Mais Milan s’est réveillé à nouveau et a contrecarré tout le travail fait par le Barça pour aller de l’avant et finir par remporter la victoire et avec elle, la direction solo de l’Euroligue.