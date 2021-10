Le Barça cherche à Caldes pour étendre sa ligue « complète »

16/10/2021 à 6h30 CEST

Après avoir débuté la OK Liga en véritable rouleau compresseur avec 15 points en cinq matchs et 40 buts pour seulement 10 contre, FC Barcelona tentera de prolonger cette séquence spectaculaire de jeu et de production offensive ce samedi sur la piste toujours difficile du Recam Làser CH Caldes à 19h00 (Esport3, Barça TV et OKliga.TV en direct).

Coincé en entier dans le objectif de remporter huit victoires avant la pause pour le contentieux européen qui maintiendra le tournoi de championnat en « jachère » pendant un mois (du 26 octobre au 27 novembre), l’équipe du Barça ne fait pas confiance à la dernière position de Caldes de Montbui après les cinq premières journées.

Par ailleurs, le rendez-vous de cet après-midi sera celui qui précède le grand duel OK Liga au cours duquel Le FC Barcelone accueillera un Deportivo Liceo dimanche prochain à 12h15 au Palau qui est deuxième avec 13 points, deux derrière le Barça. Dans tous les cas, il faut rappeler que cette saison le titre de champion se jouera en play-offs et cela réduit une certaine importance à ce type de confrontation.

Le Barça vient de battre le PAS Alcoi 8-1

| JAVI FERRÁNDIZ

L’entraîneur blaugrana commente depuis des années « son admiration pour Caldes ». « C’est une équipe qui pratique un hockey très dynamique, amusant, avec des croisés et avec un modèle de jeu très exigeant. Maintenant, ils sont dans une zone du classement qui ne leur correspond pas et qui à ce stade est aussi anecdotique » , a souligné Edu Castro .

Quant à la bonne dynamique que connaît votre équipe, le coach a assuré que tout le groupe est « très satisfait pour ce début compétition, mais nous avons joué peu de matchs et nous devons penser à l’avenir avec le passé à l’esprit ».

L’un des joueurs les plus inspirés par ce début de compétition est Matías Pascual (renouvelé jusqu’en 2023 et auteur de neuf buts après deux triplés consécutifs). L’Argentin est « très heureux sur le plan individuel d’aider l’équipe » et a tenu à souligner « le grand travail collectif. Nous devons continuer dans cette même ligne et pour ce samedi nous savons que la piste peut être un facteur important, mais nous devra s’adapter ».

De son côté, le Recam Làser CH Caldes compte neuf joueurs de court et n’a opéré qu’un seul changement par rapport à l’année précédente : Sergi Miras est allé à Calafell et Xevi Gurri est arrivé (de Gérone).