Le Barça cherche à pêcher dans ce ‘grand’ de la Premier League

15/12/2021





Barcelone est en ruines, oui, mais cela ne les empêchera pas de se renforcer lors du prochain marché d’hiver. Principalement parce que s’ils ne le font pas, ils ont beaucoup de chances d’être exclu des positions européennes. La possibilité de se retrouver sans place en Ligue des champions est réelle et l’option de retomber en Ligue Europa, ou pire, est bien réelle.

Pour éviter un nouvel échec de la saison, les Catalans doivent se renforcer dans de nombreux postes, mais le plus important est l’avant, où ils n’ont que Luuk De Jong et Memphis Depay, en plus des garçons de la branche. Ce n’est pas suffisant si vous voulez concourir, car le premier n’est pas un attaquant de niveau pour Barcelone et le second ne va pas égaler les records de buts de Luis Suárez ou de Leo Messi d’antan.

Le problème pour le blaugrana est que il n’y a pas beaucoup de grévistes sur le marché non plus Et c’est pourquoi, pour se renforcer, ils se tournent vers l’équipe qui souffre le plus de « surréservation » d’attaquants en Europe, Manchester United. Les ‘Red Devils’ ont signé Cristiano Ronaldo cet été, ce qui a limité les minutes de joueurs comme Edinson Cavani et Anthony Martial, qui ont l’intention de sortir pour pouvoir jouer.

C’est logique, l’Uruguayen n’a marqué qu’un seul but cette saison, sur 17 la précédente, alors que Martial n’a plus joué une minute depuis le départ d’Ole Gunnar Solskjaer. C’est pourquoi son agent s’est présenté pour réclamer une sortie hivernale qui permet de jouer. Surtout si l’on tient compte du fait que Martial a l’intention de participer à la prochaine Coupe du monde au Qatar.