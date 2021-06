Le Barça cherche à terminer la demi-finale à Tenerife

in

08/06/2021 à 19:31 CEST

Le Barça est déjà à Tenerife pour le deuxième match de la demi-finale de la Ligue Endesa, avec un seul but: offrir une image de régularité et de réussite comme cela s’est produit lors du premier match de la demi-finale, et sceller ce mercredi la passe pour la grande finale de la Ligue Endesa avec une deuxième victoire contre Lenovo Tenerife.

Jasikevicius a félicité ses joueurs pour leur excellente mise en scène lors du premier match aux Palau, où les Catalans ont balayé l’équipe de Txus Vidorreta dans un troisième quart-temps spectaculaire. Mais le Tenerife peut être un jeu totalement différent.

Le Barça le sait Lenovo Tenerife a été très blessé dans sa fierté par les coups qu’il a reçus (112-69), le score le plus élevé d’une équipe en play-offs au cours des 20 dernières années, et sJe suis sûr que la mise en scène de l’équipe de Tenerife, soutenue par ses fans, sera totalement différente.

Le souvenir de Badalona

L’entraîneur du Barça n’a de cesse de rappeler à ses joueurs, que si l’équipe ne saute pas avec la bonne mentalité, toute bonne équipe de la Ligue peut les gagner, comme cela s’est produit dans le deuxième match de quart de finale contre Joventut où les Catalans ont offert l’une des images les plus pauvres de la saison.

Pour cette raison, le Barça Il devra repartir avec la même mentalité des Palaos, agressivité défensive, contrôle du rebond, et une grande réussite au tir, peut-être pas aussi efficacement que dans le premier jeu, car c’est très difficile, pmais si avec confiance offensivement.

Et l’une des notes les plus positives pour ce Barça au sommet de la Ligue Endesa, voyait sa star, Nikola Mirotic, pleinement impliquée et désireuse d’assumer son rôle de leader, après quelques matchs où il a fait franchement gris.

Défense sur les bases

Nikola a lancé ses coéquipiers vers la victoire contre Lenovo et s’il maintient ce niveau, le Barça sera sûrement très proche de sa deuxième victoire qui le mènera en finale de la Ligue Endesa.

Saras maintiendra la pression défensive sur ses deux meneurs de jeu Fitipaldo et Huertas, deux hommes clés dans la création de l’équipe de Tenerife et qu’il sut si bien s’arrimer à la défense de Calathes, Bolmaro et aussi Westermann, qui pourrait obtenir une seconde chance au détriment de Claver.

Nous verrons si le Barça qui saute ce mercredi à Fernando Martín, ressemble plus à celui vu aux Palau lors du premier match, ou l’équipe sans âme de la défaite contre Joventut. Gageons qu’ils sentent déjà la finale et qu’ils iront chercher la victoire finale avec la meilleure disposition.