Le Barça cherche la meilleure dentelle de Pau

12/04/2021

Pau Gasol a déjà disputé ses deux premières rencontres avec le Barça et comme l’a souligné l’entraîneur, son adaptation sur le terrain à l’équipe sera progressive. Ses 13 premières minutes étaient contre le Bayern à ses débuts et il en avait presque neuf contre Madrid.

Le premier sentiment qu’il a transmis sur la piste est qu’il a encore besoin d’un peu plus de tir pour s’adapter au jeu de l’équipe du Barça et, évidemment, gagner la confiance qui lui manque. après deux ans sans activité concurrentielle.

Jasikevicius est très clair que Pau va contribuer de manière positive, bien qu’il soit également conscient que les automatismes que possède le groupe ne sont pas acquis du jour au lendemain, ni en formation.

À la recherche du rythme compétitif

Pau a besoin de jouer plus de minutes pour reprendre son rythme, retrouver ses meilleurs sentiments en tant que joueur extraordinaire qu’il est, et s’adapter au travail que l’entraîneur lui demande, intimidation, bon mouvement du ballon depuis le poteau bas et aussi marquer. Un travail auquel Saras est convaincu de pouvoir contribuer, même si tout nécessite un processus d’adaptation.

Et c’est que Jasikevicius n’aurait jamais accepté son arrivée s’il ne croyait pas qu’il améliorerait l’équipe, et il continue d’y croire. Et il a le soutien du personnel qui l’a accueilli à bras ouverts et continuera à aider Pau à adhérer au plus vite.Une partie de ce travail vient du joueur lui-même, qui montre encore une certaine insécurité dans son tir, ou doute s’il faut forcer les pénétrations dans le panier ou ouvrir le ballon à ses coéquipiers.. Contre le Bayern, il a contribué neuf points et a été très actif en demandant le ballon.

Madrid, difficile à tirer

Contre Madrid, et contre un pivot comme Tavares, la tâche était plus compliquée, surtout dans les premières minutes où l’équipe se sentait assez mal. L’entraîneur a interprété que dans ce duel plus physique, la meilleure chose était d’avoir Davies, plus de balles dans ces batailles et Oriola, dans une moindre mesure.

La défaite contre Madrid oblige le Barça à ne pas se perdre dans la Ligue Endesa puisque maintenant Tenerife le menace pour cette deuxième place, mais Il est clair que Pau gagnera en importance à mesure qu’il deviendra plus à l’aise.Avec un peu plus de temps pour préparer les quarts de l’EuroligueEt avec les matches de la Endesa League pour donner plus d’opportunités à Pau, sa performance et sa contribution à l’équipe augmenteront sûrement.