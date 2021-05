Le Barça cherche le set-up avec la visite du TD Systems Baskonia

18/05/2021 à 18:34 CEST

Après une longue pause sans compétition, Le Barça revient en Endesa League ce mercredi, avec le différend de la 37e journée, qui mesurera TD Systems Baskonia aux Palaos (21h15) dans un bon duel pour voir le moment où les Catalans réfléchissent au Final Four

L’équipe de Sarunas Jasikevicius a passé 10 jours sans compétition qui lui a permis de reprendre des forces et en même temps, de préparer son duel contre Armani Milan, en demi-finale du Final Four, qui se jouera le 28 mai à Cologne.

La visite de la Baskonia Ce sera un bon test pour les Catalans, contre une équipe du haut du tableau, même s’il ne vit pas son meilleur moment après la pause de 23 jours en raison de l’épidémie de covid19 sur le marché du travail cela leur a fait perdre le rythme de la compétition.

Problèmes physiques

“Notre problème en ce moment est l’apparence physique, normale après que tant de joueurs ont eu un covid, mais j’espère qu’on pourra être mieux & rdquor;, je souhaite au technicien, qu’il ne pourra pas compter sur l’Italien Achille Polonara, avec une entorse à la cheville, mais Youssoupha Fall pourrait réapparaître pour charger un jeu intérieur qui a besoin de troupes.

Depuis son retour, les vitorians ont perdu deux matchs, contre Joventut et Unicaja, et ont battu le relégué Acunsa GBC, et occupe la cinquième place du classement, avec 23 victoires et 11 défaites. Vitorianos a choisi de faire partie des huit meilleurs de l’Euroligue mais a finalement été laissé de côté.

Le Barça semble désireux de concourir à nouveau, bien que Sarunas Jasikevicius dosera peut-être ses joueurs à nouveau pour éviter les problèmes de blessures en pensant au grand événement du Final Four où toute l’attention des Blaugranas est concentrée.

Pour gagner en confiance

Avec la deuxième place assurée en Endesa League, l’objectif est que des joueurs comme Nikola Mirotic, Abrines ou des joueurs qui ont eu moins de minutes comme Oriola prennent confiance. à l’approche de cette dernière ligne droite de la saison, où deux titres importants tels que l’Euroligue et la Ligue Endesa sont en jeu.

Jasikevicius a toute l’équipe, il devra donc faire trois défausse comme c’est devenu la coutume ces dernières semaines.

Dans ce cours, les deux ont été mesurés cinq fois. Le Barça a gagné quatre fois: Endesa Super Cup (68-72), dans les deux duels Euroligue (71-72 et 71-57) et en demi-finale de la Copa del Rey (77-68). La seule victoire basque remonte au premier tour de la Ligue Endesa disputé à la Buesa Arena (82-71).