Le Barça cherchera à battre le record d’invincibilité du Bayern

Blanchiment d’Arnau

Les FC Barcelona fera ses débuts dans cette édition du Ligue des champions à 21h00 le mardi et contre un tout Bayern Munich. La fête tant attendue, qui ouvrira la phase de groupes Pour les deux équipes, cela deviendra la réunion entre deux équipes qui se sont vues, pour la dernière fois, une nuit malheureuse pour les intérêts du Barça : L’équipe bavaroise il a endossé un 2-8 à l’équipe dirigée par Quique Setién.

Des débuts qui deviendront un double défi pour le Barça ; celui de effacer le souvenir amer de cette élimination dramatique et aussi celle de battre le record d’invincibilité apprécié par l’équipe allemande : 17 victoires consécutives lors de ses débuts en Ligue des champions.

Le Bayern ne sait pas ce qu’est un “mauvais départ” en Ligue des champions depuis le 18 septembre 2002, une nuit où le Bayern qui a reçu le Sparte Prague aux JO de Munich, les Bavarois n’ont pas remporté les trois points lors du premier match de Ligue des champions. La compétition terminé avec un 0-0 au début d’une phase de groupes qui a fini par mener le géant allemand, qui s’est qualifié avec son premier rival pour disputer l’ancienne deuxième phase de groupes.

ET depuis le 17 septembre 2003, avec une victoire 2-1 sur le Celtic Glasgow, l’équipe munichoise a enchaîné un total de 17 victoires consécutives le premier jour de la Ligue des champions, établissant un record sans précédent. Depuis, aucun rival n’a pu venir à bout, sur la première date de la Ligue des champions, à un Bayern qui s’est très bien donné les départs dans la compétition continentale maximale.

Müller, le grand buteur des premières de Ligue des Champions

Le 2-1 contre le Valencia CF en septembre 2012 est particulièrement remarquable dans ce bilan : le Bayern a concédé pour la première et la dernière fois un but contre lors du match d’ouverture depuis le 2-1 au Celtic Glasgow, il y a 18 ans. La différence de buts des Allemands dans les débuts, depuis 2003, est vraiment remarquable : 42 buts pour et seulement 2 contre.

Et, dans une large mesure, le Bayern a beaucoup à remercier pour son excellent travail défensif, mais aussi pour Thomas Muller. Le joueur déjà historique a 7 buts au cours de cette séquence, devenir est le Meilleur buteur de Munich lors des premiers jours des Champions.

Le record d’invincibilité du Bayern lors de ses débuts en Ligue des champions

Malgré tout, débuter la Ligue des champions au Camp Nou est devenu une garantie pour Barcelone, réalisant un record qui n’est pas anodin comparé à celui de l’équipe allemande. Le Barça doit affirmer sa force dans le fief du Barça dans les titularisations des phases de groupes de la Ligue des champions : Sur les 16 saisons qu’une ligue a commencé à domicile, il a gagné 15 fois et n’a joué qu’un seul départ, plus précisément la saison 2011-12 (2-2 contre Milan).

Ainsi, les hommes de Koeman font leurs débuts en Ligue des champions 2021/22 avec l’intention d’enterrer les fantômes du passé ; mais aussi pour terminer le record d’invincibilité du Bayern suivant pour donner une continuité au sien :

2003/04 : Bayern 2-1 Celtique

2004/05 : Maccabi 0-1 Bayern

2005/06 : Rapid Vienne 0-1 Bayern

2006/07 : Bayern 4-0 Spartak de Moscou

2007/08 : Étoile rouge 2-3 Bayern (Coupe UEFA)

2008/09 : Steaua 0-1 Bayern

2009/10 : Maccabi Haïfa 0-3 Bayern

2010/11 : Bayern 2-0 Rome

2011/12 : Villarreal 0-2 Bayern

2012/13 : Bayern 2-1 Valence

2013/14 : Bayern 3-0 CSKA Moscou

2014/15 : Bayern 1-0 Manchester City

2015/16 : Olympiacos 0-3 Bayern

2016/17 : Bayern 5-0 FK Rostov

2017/18 : Bayern 3-0 Anderlecht

2018/19 : Benfica 0-2 Bayern

2019/20 : Bayern 3-0 Étoile Rouge

2020/21 : Bayern 4-0 Atlético de Madrid

2021/22 : Barcelone X-X Bayern