Le Barça cherchera à Riga ses quatrièmes Champions

17/12/2021 à 00:11 CET

Surtout en futsal, L’UEFA s’intéresse à des intérêts plus difficiles à expliquer que la possibilité de profiter de pistes bondées et d’une atmosphère extraordinaire comme l’aurait assuré la candidature de Lisbonne.

Si vous avez déjà manqué le rendez-vous de Minsk (Biélorussie) en 2020 pour une Finale à Quatre qui a dû être reportée et qui a eu lieu plusieurs mois plus tard aux Palau, la plus haute instance européenne a une nouvelle fois surpris en annonçant la spectaculaire Arena Riga (Lettonie) avec une capacité de près de 15 000 spectateurs en tant que lieu du prochain Final Four de la Ligue des Champions.

Classé avec solvabilité après avoir remporté les trois matches du Tour principal et fait de même en Elite, le Barça de Jesús Velasco devra se battre dans les terres baltes pour remporter le titre européen pour la quatrième fois de l’histoire de la section après avoir vu comment l’alternative qui avait été présentée avec le Palau d’Esports de Granollers comme siège n’a pas prospéré contrairement à ce qui s’est passé dans le succès 2012 avec Lleida.

La box azulgrana aura pour rivales Tioumen russe (l’équipe dont Ferrao est arrivé au Barça en 2014) et deux équipes portugaises comme Benfica et Sporting qui semblaient s’aventurer à Lisbonne pour accueillir le Final Four. Cela aurait été la chose la plus logique à faire, mais l’UEFA…

Le Barça qualifié à Pilsen pour le Final Four

| FCB

Le Sporting défendra le titre remporté le 3 mai en battant le Barça 3-4 après un retour de 2-0 à la mi-temps. De son côté, Benfica cherchera sa deuxième blessure 12 ans plus tard lors de la première saison sous le commandement de l’entraîneur de Lugo José María Pazos Méndez, plus connu sous le nom de « Pulpis ».

En attendant que l’UEFA annonce les dates finales et le tirage au sort des demi-finales, La Finale a Cuatro aura lieu entre le 28 avril et le 1er mai dans un lieu neutre comme cela s’est produit lors de la dernière édition dans la ville croate de Zadar.

En famille pour un nouveau ‘FIFA date’, le Barca doivent encore faire face à trois matches de championnat avant les européens (et sud-américains) qui vont reprendre l’entraînement avec peu de troupes.

Tous à 20h30, l’équipe du Barça se rendra à Levante jeudi prochain dans la réédition de la dernière finale de la ligue, recevra les Aspil Jumpers Ribera Navarra le 29 décembre au Palau et rendra visite le 4 janvier à Viña Albali Valdepeñas dans une rencontre particulièrement difficile en raison de l’entité rivale.